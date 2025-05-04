T.C. ERGANİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ERGANİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/425 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ergani / Diyarbakır

KÖY/MAHALLE : Çayırdere Mahallesi

MEVKİİ : Germik

ADA-PARSEL NO : 313 Ada-21 Parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 992,84 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Abbas Duru

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :DSİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA

Yukarıda dosya numarası,taşımazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Ergani Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,

c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d) İşbu ilanın yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ

yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 09/09/2025 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10.

maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 28/04/2025