T.C. ERDEMLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ERDEMLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/994 Esas

DAVALILAR : 1- BERNA KARAKULLUKÇU - 18575225476



Mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Mersin ili Erdemli ilçesi Kargıcak Mah. 228 ada 18 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Ortaklığın Giderilmesi olup, mahkememizce davalı Berna KARAKULLUKÇU'nun adres araştırmasından bir netice alınamadığı ve adreslerinin meçhul olması nedeni ile dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 19/12/2024 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.