T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Erdemli ilçesi,



ESAS NO : 2025/128 Esas

MAHALLE :Tömük Mah.

ADA/PARSEL NO :42 ada, 177 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI:Davut Yayla, Gülseren Fıstıkçı, Meryem Yayla , Nefise İşcimen , Süleyman Yayla, Tekin Yayla



ESAS NO : 2025/132 Esas

MAHALLE :Tömük Mah.

ADA/PARSEL NO :42 ada, 224 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: Şuayp Ural



ESAS NO : 2025/135 Esas

MAHALLE :Tömük Mah.

ADA/PARSEL NO :42 ada, 173 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: Mustafa Güldalı



ESAS NO : 2025/138 Esas

MAHALLE :Tömük Mah.

ADA/PARSEL NO :47 ada, 8 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: Selvi Gübür



ESAS NO : 2025/142 Esas

MAHALLE :Tömük Mah.

ADA/PARSEL NO :44 ada, 77 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: Metin Boyalı



ESAS NO : 2025/148 Esas

MAHALLE :Arpaçbahşiş Mah.

ADA/PARSEL NO :557 ada 14 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: Aksun Tarım.Ürn.san.İth.İhr.San.Tic.A.ş.



ESAS NO : 2025/150 Esas

MAHALLE :Arpaçbahşiş Mah.

ADA/PARSEL NO :557 ada 19 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: Nuri Kahrıman



ESAS NO : 2025/152 Esas

MAHALLE :Arpaçbahşiş Mah.

ADA/PARSEL NO :557 ada 8 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: Abdurrahman Mavşan, Ahmet Bağrıaçık, Ali Mavşan, Mustafa Gevikler, Ubeyid Dağ



ESAS NO : 2025/158 Esas

MAHALLE :Arpaçbahşiş Mah.

ADA/PARSEL NO :0 ada 653 parsel:

MALİKİN ADI VE SOYADI : Arife Şimşek, Durmuş Akkaya, Fatma Küpüç, Mehmet Akkaya , Yusuf Akkaya, Ayşe Berçem



ESAS NO : 2025/162 Esas

MAHALLE :Arpaçbahşiş Mah.

ADA/PARSEL NO :0 ada 651 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: Arife Şimşek, Durmuş Akkaya, Fatma Küpüç, Mehmet Akkaya , Yusuf Akkaya, Ayşe Berçem,



CİNSİ/NİTELİĞİ :Arsa/Tarla/Zeytin Bahçesi



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/128, 132, 135, 138, 142, 148, 150, 152, 158, 162 Esas sayılı dosyalar ile yukarıda bilgileri yazılı taşınmazlara ilişkin dava açılmıştır.

Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ie son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.16.07.2025