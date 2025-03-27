T.C. ERDEMLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ERDEMLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2022/412 Esas

DAVALILAR :1-KERİM KARTAL



TEBLİĞ KONUSU : Dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği



Davacı Zekiye KARTAL tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Davaya konusu Mersin ili Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mah Köyiçi Mevkii 557 ada 94 parsel sayılı taşınmazı üzerinde ortaklığın giderilmesi olup,

Belirtilen taşınmaz üzerinde hissedar olan Kerim KARTAL'ın tüm aramalara rağmen kimlik bilgileri ve adresleri tespit edilememiş ve tebliğ yapılamamış olmakla,

Duruşma Günü: 26/06/2025günü saat: 11:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 sayılı HMK sayılı yasanın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.