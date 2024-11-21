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T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2023/430 Esas

DAVALI : YILMAZ ÇELEBİ Kızılören Mahallesi Yeni Mah. Kümeevleri SokakErciş/ VAN



Tarafların Boşanma davasına konu 12/11/2024 Tarih ve 4. Celsesiyle yapılan yargılamasında; ilgili hususların ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiği;

Tanıklar Ümit Baran, Fatma Baran, Metin Günce, Elif Kurt'un dinlenmesinden vazgeçilmesine karşı beyanda bulunmak üzere davalı tarafa ilanen tebliğden itibaren iki hafta kesin süre verildiği, vazgeçmeye karşı mahkemeye beyanda bulunmadığı takdirde vazgeçmeyi kabul etmiş sayılacağı, 29/07/2024 Tarihli bilirkişi raporunda "Her ne kadar takı töreninde 25 adet altın olarak anons edilmiş ise de video görüntülerinden anons edilen 25 adet altından 1 adet tam altın (11.304,48 TL), 19 adet yarım altın (106.307,86 TL), 5 adet çeyrek altının (11.487,87 TL) ve toplamda 131.350,232 TL " olduğuna yönelik bilirkişi raporunun düzenlendiği bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, Davacı vekilince 13/11/2024 tarihli dilekçe ile "100,00 TL'yi fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla 131,250,232 TL artırarak 131.350,232 TL'ye çıkarıyoruz." şeklinde sunulan ıslaha karşı beyanda bulunmak üzere davalıya ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta kesin süre verildiği, verilen kesin süre içerisinde beyanda bulunmadığı takdirde bu hakkından vazgeçmiş sayılacağı, Durusma günü olan 11/02/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmadığı veya bir vekille temsil ettirmediği taktirde HMK 186. maddesi gereği sözlü yargılamaya geçilerek karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 18/10/2024