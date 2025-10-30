T.C.

EMİRDAĞ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/49 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, YENİ Mahalle/Köy, 75 Ada, 1 Parsel, tapuda tarla vasıflı taşınmazın Emirdağ ilçe merkezine yaklaşık 4,3 Km., Konya- Eskişehir ana arterine yaklaşık 420 metre mesafede olup yola cepheli, Taşınmaz geometrik olarak düzgün olmayan çokgen formda, düz-düze yakın eğimli (% 0-2), hafif taşlı, toprak profili iyi olup , killi- tınlı bünyede , organik maddece orta düzeydedir. Tarımsal üretimi kısıtlayan herhangi bir faktörler söz konusu değildir. Taşınmazın yakınlarında şahıslara ait su kaynakları mevcut olup sulu tarım arazisidir. Taşınmaz kadastro yoluna cephelidir.Keşif esnasında taşınmazın üzerinde herhangi bir ürün mevcut olmayıp sürülü ve boş olduğu , sınırlarının net belli olduğu , üzerinde ağaç - yapı olmadığı görülmüştür.

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi,Yeni Mah Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü : 24.393 m2 Arsa Payı : tam

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı1/1000 Uygulama imar planı dışında tarımsal alanda (Tarla) kalmakta olduğu, bir kısmı 1/1000 Uygulama İmar Planı içinde kalarak yaklaşık 408,00 m² lik bir alan ''Yola Terk Alanı '' olarak görüldüğü

Kıymeti : 3.658.950,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler Tapu Takyidatındaki Gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:04

25/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.