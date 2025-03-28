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        T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.03.2025 - 00:00

        T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/41 Esas
        19/03/2025

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Tapuda Turgut Sarıkaya adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesi Göltarla Mahallesi, 122 ada, 103 parsel sayılı, (geldisi 43 parsel) 1.463,22 m² lik alan için davalı Turgut Sarıkaya aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1.463,22‬ m²likalanın bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/38 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02197788
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