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        T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 23.05.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        ELBİSTAN İCRA DAİRESİ
        2024/324 TLMT.
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/324 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, İKİZPINAR Mahalle/Köy, KUYUMCU Mevkii, 127 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz topoğrafik yapı olarak az eğimli, killi-tınlı, taşsız toprak yapısına sahiptir. Bölgenin iklim şartlarına göre arpa, buğday, nohut, mercimek v.b. bitkilerin ekilip yetiştirildiği Tarım arazisidir. Keşif tarihi itibarıyla taşınmazın belirli bir kısmında 2-3 yaşlarında kapama badem dikili, bunun yanı sıra değişik yaş ve çeşitlerde ağaçların var olduğu, kalan kısmının da tarımsal amaçlı kullanıldığı ve ekili olmadığı görülmüştür. Ayrıca bir adette yapının varlığı gözlemlenmiştir.Ham toprak niteliği yoktur. Hududunda bulunan şahıslara ait taşınmazlarla sınırları yapay olarak oluşmuş ve sabittir. Bitki örtüsü, toprak yapısı ve toprak derinliği bakımından farklılık arz etmemektedir. Taşınmaz İkizpınar-Türkören Mahallesi kadastro yoluna cephelidir. Taşınmaz İkizpınar Mahallesi yerleşim alanına çok yakın mesafededir.Parselin orta aksında tek katlı ~190 m2 alanlı müstakil konut yapısı yer almaktadır. 3 oda 1 salon, mutfak, antre, banyo ve wc hacimlerinden oluşmaktadır. Yapılan incelemelerde dışı sıvalı boyasız, iç kapıları ahşap panel kapı, pencereler pvc, mutfak dolabı hali hazırda takılı, banyo ve wc de ayaklı lavabo bulunmaktadır. Isınma soba ile sağlanmak olup orta sınıf malzeme ile inşa edilmiştir. Taşınmazın değerinin belirlenmesinde bölgede çiftçilik yapan çiftçilerden mahalle 2
        muhtarından ve serbest piyasa koşullarındaki durumu göz önüne alınarak 1 msinin değerinin 100 TL olduğu kanaatine varılmıştır
        Adresi : İkizpınar Mah., Kuyumcu Mevkii, 127 Ada, 3 ParselElbistan / KAHRAMANMARAŞ
        Yüzölçümü : 22.729,38 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 3.728.073,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:03
        Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 10:03
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 10:03
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 10:03

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02228687
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