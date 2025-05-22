T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, İKİZPINAR Mahalle/Köy, KUYUMCU Mevkii, 127 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz topoğrafik yapı olarak az eğimli, killi-tınlı, taşsız toprak yapısına sahiptir. Bölgenin iklim şartlarına göre arpa, buğday, nohut, mercimek v.b. bitkilerin ekilip yetiştirildiği Tarım arazisidir. Keşif tarihi itibarıyla taşınmazın belirli bir kısmında 2-3 yaşlarında kapama badem dikili, bunun yanı sıra değişik yaş ve çeşitlerde ağaçların var olduğu, kalan kısmının da tarımsal amaçlı kullanıldığı ve ekili olmadığı görülmüştür. Ayrıca bir adette yapının varlığı gözlemlenmiştir.Ham toprak niteliği yoktur. Hududunda bulunan şahıslara ait taşınmazlarla sınırları yapay olarak oluşmuş ve sabittir. Bitki örtüsü, toprak yapısı ve toprak derinliği bakımından farklılık arz etmemektedir. Taşınmaz İkizpınar-Türkören Mahallesi kadastro yoluna cephelidir. Taşınmaz İkizpınar Mahallesi yerleşim alanına çok yakın mesafededir.Parselin orta aksında tek katlı ~190 m2 alanlı müstakil konut yapısı yer almaktadır. 3 oda 1 salon, mutfak, antre, banyo ve wc hacimlerinden oluşmaktadır. Yapılan incelemelerde dışı sıvalı boyasız, iç kapıları ahşap panel kapı, pencereler pvc, mutfak dolabı hali hazırda takılı, banyo ve wc de ayaklı lavabo bulunmaktadır. Isınma soba ile sağlanmak olup orta sınıf malzeme ile inşa edilmiştir. Taşınmazın değerinin belirlenmesinde bölgede çiftçilik yapan çiftçilerden mahalle 2

muhtarından ve serbest piyasa koşullarındaki durumu göz önüne alınarak 1 msinin değerinin 100 TL olduğu kanaatine varılmıştır

Adresi : İkizpınar Mah., Kuyumcu Mevkii, 127 Ada, 3 ParselElbistan / KAHRAMANMARAŞ

Yüzölçümü : 22.729,38 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.728.073,00 TL

KDV Oranı : %10

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