T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/106 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda
husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı
kurum adına tescil edilecektir. 13/06/2024
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|İli
|İlçesi
|Mahalle
|Ada/Parsel
|Kamulaştırılan Alan
|Kahramanmaraş
|Elbistan
|Taşburun
|3313/28
|Taşınmazın Tamamı
|Malikin T.C. No
|Adı Soyadı
|Malikin T.C. No
|Adı Soyadı
|41245827496
|AHMET YILDIZ
|41173829814
|HATİCE GÜNEY
|44296725728
|ALİ ÖZTÜRK
|24890371880
|HAVVA ÖKSÜZ
|41176829750
|ALİ YILDIZ
|28867943704
|HIDIR EFE YILDIZ
|43573749822
|BEKİR AYDIN
|43525751484
|İBRAHİM AYDIN
|50404521304
|DÖNDÜ ÖZTÜRK
|41242827550
|İJLAL AYTAÇ
|65602015050
|DÖNDÜ YILDIRIM
|25499351402
|MEBRİZE NOHUT
|41260826986
|ERDAL YILDIZ
|41179829696
|MEHMET YILDIZ
|41248827332
|ERGİN YILDIZ
|34841039912
|NAMİLE SOLAK
|41083832874
|FAHRETTİN YILDIZ
|41041341592
|NESRİN ŞERBETÇİOĞLU
|25100364876
|FATMA ÖKSÜZ
|41170829978
|REYHAN TUNCER
|41269826604
|GANİ YILDIZ
|40585849496
|SÜMBÜL BOSTANCI
|65668012802
|GÜL YILDIRIM
|41029834696
|ÜMMÜGÜLSÜM PEKCAN
|41026834750
|GÜLPERİ YILDIZ
|41089832656
|ZEYNEP YILDIZ
|41257827040
|HACER YILDIZ
|43567750018
|HACI MEMET AYDIN
|41263826822
|HASAN GAZİ YILDIZ