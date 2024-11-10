T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/106 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda

husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı

kurum adına tescil edilecektir. 13/06/2024



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Kahramanmaraş Elbistan Taşburun 3313/28 Taşınmazın Tamamı

Malikin T.C. No Adı Soyadı Malikin T.C. No Adı Soyadı 41245827496 AHMET YILDIZ 41173829814 HATİCE GÜNEY 44296725728 ALİ ÖZTÜRK 24890371880 HAVVA ÖKSÜZ 41176829750 ALİ YILDIZ 28867943704 HIDIR EFE YILDIZ 43573749822 BEKİR AYDIN 43525751484 İBRAHİM AYDIN 50404521304 DÖNDÜ ÖZTÜRK 41242827550 İJLAL AYTAÇ 65602015050 DÖNDÜ YILDIRIM 25499351402 MEBRİZE NOHUT 41260826986 ERDAL YILDIZ 41179829696 MEHMET YILDIZ 41248827332 ERGİN YILDIZ 34841039912 NAMİLE SOLAK 41083832874 FAHRETTİN YILDIZ 41041341592 NESRİN ŞERBETÇİOĞLU 25100364876 FATMA ÖKSÜZ 41170829978 REYHAN TUNCER 41269826604 GANİ YILDIZ 40585849496 SÜMBÜL BOSTANCI 65668012802 GÜL YILDIRIM 41029834696 ÜMMÜGÜLSÜM PEKCAN 41026834750 GÜLPERİ YILDIZ 41089832656 ZEYNEP YILDIZ 41257827040 HACER YILDIZ 43567750018 HACI MEMET AYDIN 41263826822 HASAN GAZİ YILDIZ