T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/94 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir. 11/10/2024
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Ada-Parsel
|Kamulaştırılan Alan
|Kahramanmaraş
|Nurhak
|Topallı
|126-22
|Taşınmazın Tamamı
|Malikin T.C. No
|Adı Soyadı
|Malikin T.C. No
|Adı Soyadı
|2248703940
|BAKİ BERKPINAR
|50884505702
|İBRAHİM YİRİK
|37477763206
|DEVRİM ÖZÇELİK
|38953714088
|İNAN ÖZKAN
|36340114800
|DEVRİM ÖZKAN
|12245704094
|İSMAİL BERKPINAR
|50875506084
|FERHAT HASAN YİRİK
|50761509878
|MÜNEVVER YİRİK
|38977713296
|GÜLAY ÖZKAN
|38980713122
|SİNAN ÖZKAN
|62263268252
|GÜLHANIM OĞUZ
|50863506430
|ŞAHİN YİRİK
|29035665220
|GÜLTEN BERKPINAR
|50887505648
|ŞÜKRÜ YİRİK
|38950714142
|GÜLÜSTAN ÖZKAN
|50821507806
|TÜRKAN YİRİK
|31376066338
|HANEY AKSOY
|50854506722
|JÜLİDE YİRİK
|50890505574
|HANİFE YİRİK
|33805985326
|ZEBEY ÖZTÜRK
|30757987286
|HASAN BEYPINAR