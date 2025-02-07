Örnek No:55*



T.C.

ELAZIĞ

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/59 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Elazığ 1 Sulh Hukuk Mahkemesi 202/1191 Esas 2022/331 Karar sayılı ilamı ile aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/59 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, ETMİNİK (A.ÇEVRE) Mahalle/Köy, 323 Ada, 14 Parsel, 08/08/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Etminik (A. Çevre) Köyü 323 Ada 14 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmazın üzerinde hali hazırda ekili ve dikili bir muhtesat bulunmadığı, parsel üzerinde yapılan incelemede parsellerin toprak yapısının kumlu, tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 1-3, toprak derinliğinin (60-90cm), geçirgen bir yapıya sahip,susuz tarım arazisi vasfında oldukları, taşınmazın etrafında tarım arazilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Akçakiraz Belediye Başkanlığının 02/08/2024 tarih 2463 sayılı cevabi yazısında; Taşınmaz mücavir alan sınırlarımız içerisinde olup imar planı dışında kaldığı bildirilmiştir.

Adresi : Elazığ İli Merkez İlçesi Etminik (A. Çevre) Köyü 323 Ada 14 Parsel Elazığ Merkez / ELAZIĞ

Yüzölçümü : 14.922,62 m2Kıymeti : 4.476.786,00 TL

İmar Durumu :Yok KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3083 Sayılı Yasanın 6. maddesine gereğince kısıtlıdır. Tarih: 10/02/2020 Yevmiye: 4583

Üst Kullanım Hakkı : 3402 Sayılı Kanunun 22. 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. Tarih: 07/01/2022 Yevmiye:1167

Beyan: "Diğer (Konusu: parsel uluova koruma alanı içerisindedir. onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz tarih 05/06/2023 SAYI 9010851

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2025 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2025 - 10:14

05/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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