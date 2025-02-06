Örnek No:55*



T.C.

ELAZIĞ

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/32 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, HÜSEYNİK Mahalle/Köy, Sarayaltı Mevkii, 5461 Ada, 4 Parsel, 19/05/2024 tarih Elâzığ Belediyesinin 21.01.2020 tarih ve 570 sayılı yazısında taşınmazın imar planında ayrık nizam 6 kata müsaadeli Taks:0,40 ve Kaks:2,40 konut alanında kaldığı belirtilmektedir.

Taşınmaz üzerinde Zemin+ 1 kat şeklinde inşa edilmiş yapı mevcut olup söz konusu yapı üzerinde her katta 1 adet mesken olmak üzere toplam 2 adet mesken bulunmaktadır. Taşınmazın çatı örtüsü sac, dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyası, pencereleri PVC olup toplam inşaat alanı yaklaşık 195 m2 dir.Taşınmazın zemin katı Ulukent Mahallesi Sarayaltı Caddesi No:28 Elazığ adresinde, 1. Katı ise Ulukent Mahallesi Sarayaltı Caddesi No:28A Elazığ adresindedir.Taşınmaz Ulukent Mahallesinde, kuzeyindeki Saray Altı Caddesine 40 m mesafede, batısındaki Ahmet Kabaklı Caddesine 400 m mesafede, güneyindeki Ulukent Caddesine 400 m mesafede, çevresinde konutlar olup şehrin tercih edilebilecek bölümünde ve altyapı, yol, su, elektrik kanalizasyon gibi belediye hizmetleri mevcuttur. Taşınmaz ulaşım yönünden kolaylık arz etmektedir. Taşınmazın yeri, mevkii, konumu, alanı, özellikleri, çevre koşulları, serbest piyasa rayiçleri ve diğer faktörler nazara alınarak taşınmazın beher m2 sinin yapılan çok yönlü incelemeler neticesinde 5.500 TL edebileceği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Taşınmaz yapının yaşı, inşa tarzı ve diğer özellikleri dikkate alındığında yıpranma oranının

%25 olduğu kanaatine varılmıştır. Taşınmaz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 3tarafından yayınlanan yapı yaklaşık birim maliyetinde beher m2 si 5.250 TL olan II. Sınıf (B) grubu

yapılar grubundan değerlendirilecektir

Adresi : Taşınmazın Zemin Katı Ulukent Mahallesi Sarayaltı Caddesi No:28 / Merkez/ Elazığ Adresinde, 1. Katı Ulukent Mahallesi Sarayaltı Caddesi No:28A / Merkez / Elazığ

Yüzölçümü : 670,96 m2

Kıymeti 4.458.092,00 TL

İmar Durumu :Hüseynik mahallesinde kayıtlı 5461 ada 4 parsel numaralı taşınmaz , Belediyemiz Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde ayrık nizam 6 (altı) kata müsaadeli konut alanında TAKS:0.40 KAKS:2.40 nizamında kaldığını

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2025 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 13:45

04/02/2025

(İİK m.114 ve m.126) e-imzalıdır

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