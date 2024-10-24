Örnek No:55*

T.C.

ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 24/04/2023 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Çağlar (Sarpulu) Köyü 112 Ada 6 Parsel (Eski Parsel: 688) sayılı taşınmaz tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 1-3 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; kumlu-killi-tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip,1. sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Dava konusu taşınmaz hali hazırda ekili ve sürülü değildir. Elazığ Belediye Başkanlığının 25/04/2024 tarih 67593 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın mücavir alan sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 15/04/2024 tarih 48427 sayılı cevabında: Taşınmazın idaremizde imar planı bulunmadığı bildirilmiştir. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 03/04/2024 tarih 13833041 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazla ilgili beyanları hanesinde bulunan şerhin kaldırılmaması şartı ile taşınmazın hisselendirilmeden ve ifraz edilmeden satılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 20.033,13 m2 -

Kıymeti : 4.006.626,00 TL

KDV Oranı :%10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)

Kaydındaki Şerhler: Beyan: 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır. Tarih:25/11/2020 Yevmiye:44850

Beyan:"Diğer (Konusu:PARSEL KUZOVA KORUMA ALANI İÇERİSİNDEDİR. ONAYLANMIŞ İMAR PLANLARI İLE ONAYLI KÖY YERLEŞİK ALANLARI İÇERİSİNDE KALMAMASI HALİNDE 5403 SK KAPSAMINDA İZİN ALINMADAN TARIMSAL ÜRETİM AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ. ) Tarih: 05/06/2023 Sayı:9010851" Tarih:06/06/2023 Yevmiye:21841 sayılı yazıları bulunmakta olup, ihaleye katılacakların söz konusu takyidatı kabul etmiş sayılacağı ihtar olunur.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 11:01

29/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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