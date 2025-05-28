T.C.

ELAZIĞ

5.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/444

Karar No : 2025/2

Karar Tarihi : 14/01/2025



SANIK: MUSTAFA KEMAL KILIÇ. Fettah ve Emine oğlu 01/08/1982 Genç doğumlu. Bingöl-Genç-Kültür nüfusuna kayıtlı.



Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan sanık Mustafa Kemal KILIÇ hakkında Mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda sanığın yokluğunda Görevsizlik karar verilmiştir.

Kararın tebliği için sanığın beyan adresine tebligat yapıldığı ayrıca kolluk kuvvetlerine tebligata yarar açık adresinin tahkik ve tespiti için adres araştırması yapıldığı, Mahkememizce çıkarılan tebligatın iade edilği, yapılan adres araştırmalarına rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği görülmüş olmakla,

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren iki hafta sonra bu kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde muhatabın bulunduğu yer Mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya Zabit Katibine beyanda bulunup tutanak düzenlettirmek suretiyle Elâzığ 5. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın süresinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur. 27/05/2024