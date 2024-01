T.C. ELAZIĞ 1.AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya Esas No : 2020/104

Karar No : 2023/169

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK.250.madde ile görevli) 2007/13 Soruşturma,2008/28 Esas, 2008/19 İddianame No sayılı iddianamesiyle sanık Burçay Meftun Arslan hakkında Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Bu Amaçla Bulundurmak ve Nakletmek suçlarından Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesine açılan kamu davasının6526sayılı yasanın Yürürlüğe girmesi nedeniyleMalatya3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/4 esas 2014/65 sayılı kararı ile devredilerek gönderilen dava dosyası Elazığ C.Başsavcılığı Esas Masasınca mahkememize tevzi edilmekle dosyanın mahkememizin2020/104 esasına kaydı yapılarak yapılan yargılama sonucun da;

Mahkememizin 09.05.2023 tarih ve 2020/104 esas, 2023/169 karar sayılı ilamı ile sanık Burçay Meftun Arslan hakkında Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak suçundan zamanaşımı nedeniyle davanın düşmesine, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Bu Amaçla Bulundurmak ve Nakletmek suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı bulunan kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Tahir ve Sebahat oğlu,17.02.1988 Elazığ Doğumlu Burçay Meftun ARSLAN 'a ilanen tebliğine, ilan tarihinden 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere, ilanen tebliğ olunur. 04.01.2024