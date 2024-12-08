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        T.C. EĞİRDİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 09.12.2024 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        EĞİRDİR
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/4 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.


        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Isparta İl, Aksu İlçe, Mirahor Köyiçi Mevkii, 2829 Parsel, Isparta İli Aksu İlçesi Mirahor Köyiçi mevki 2829 parsel Bahçe niteliğindeki1.140,00 m² yüzölçümündedir.
        Zirai Değerlendirme: Taşınmazın etrafı yapılar ve meyve bahçeleriyle çevrilidir. Taşınmaz düz düze yakın eğimli sulanabilir özellikte tarım ve kültür arazisidir. Parselde karışık dikili 25 adet 8-15 yaşlarında meyve ağacı bulunmaktadır. Bir kısmında ise sebze dikilidir. Aksu yoluna yaklaşık 200 metre Aksu belediyesine 1,10 km mesafededir. Taşınmaz yerleşim alanı içindedir.
        Kıymet Takdir Tarihi Çıplak Arazi Değeri= 2.850.000,00 TL dir.
        25 adet değişik cinste meyve ağacı (8-15 yaşlarında) değeri=37.500,00 TL
        Kıymet Takdir tarihi çıplak arazi+ ağaç değeri: 2.887.500,00 TL dir.
        Yüzölçümü : 1.140,00 m2
        Arsa Payı : Tam
        İmar Durumu: Yok
        Kıymeti : 2.887.500,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: 3402 Sayılı kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 11:05
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        Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 11:05
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 11:05
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        Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 11:05

        06/12/2024

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02136241
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