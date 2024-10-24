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        T.C. EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.10.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. EDİRNE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2024/318 Esas


        DAVACILAR : 1-SERPİL ÇOKOKUMUŞ
        2-BÜLENT GÜLER
        DAVALILAR : 1- HÜLYA MANDALI (14999523822 T.C Kimlik no.lu) ve diğerleri


        Davacılar tarafından diğer davalılar ile aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılaması sırasında tespit edilen adresinize yapılan tebligatın iade olduğu, yapılan araştırmalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşıldığından; dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        TMK'nun 644.mad.göre dava konusu Edirne ili, Merkez ilçesi, Karaağaç Mah 3634 Ada 14 Parsel, 3655 Ada 28 Parsel , 3643 Ada , 110, 87, 60 Parsel, 857 Ada 6 ve9 Parsel sayılı taşınmazlar yönünden ortaklığın giderilmesi talep edildiğinden, bir itirazınız var ise 2 hafta içinde mahkememize bildirmeniz ayrıca duruşma günü olan 17/01/2025 günü saat: 10:20'de mahkememizde yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02109154
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