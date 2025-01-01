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        T.C. EDİRNE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.01.2025 - 00:00
        T.C. EDİRNE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

        İ L A N

        DOSYA NO : 2024/637 Esas
        KARAR NO : 2024/777


        Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/12/2024 tarihli ilamı ile TCK 292/1 maddesi gereğince 6 Ay 22 Gün Hapis cezası ile cezalandırılan Zeki ve Refika oğlu, 04/10/1993 Alaşehir doğumlu HAMİ ÖZDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE itiraz yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.30/12/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02149221
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