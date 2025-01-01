T.C. EDİRNE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN



İ L A N

DOSYA NO : 2024/637 Esas

KARAR NO : 2024/777



Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/12/2024 tarihli ilamı ile TCK 292/1 maddesi gereğince 6 Ay 22 Gün Hapis cezası ile cezalandırılan Zeki ve Refika oğlu, 04/10/1993 Alaşehir doğumlu HAMİ ÖZDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE itiraz yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.30/12/2024