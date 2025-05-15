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T.C. EDİRNE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/130 Esas

Konu : mirasçılık belgesi

13.05.2025



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI tarafından Mahkememize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Edirne ili Merkez ilçesi Barutluk Mahallesi 1331 ada 74 ve 78 parsel sayılı taşınmazlarda malik olan baba adı: Kara Katip, çocuğunun adı: Sabriye olan Talat'ın kimlik bilgileri, ölü olup olmadığı, mirasçıları olup olmadığı tespit edilememiştir. TMK 594. maddesi uyarınca 1. ilanın yapılmasına karar verilmiş olup, sağ ise kendinin, ölü ise mirasçıların ilan tarihinden en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize başvurmaları gerekmektedir. Belirlenen süre içerisinde başvuran olmaması ve yapılan yargılama neticesinde mirasçı tespit edilememesi durumunda miras sebebiyle istihkak davası açmak hakkı saklı kalmak kaydıyla müteveffadan kalan mirasın Devlet Hazinesine aktarılacağı ilanen tebliğ olunur. 13/05/2025