T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

DOSYA NO : 2023/351 Esas

KARAR NO : 2025/372



Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/03/2025 tarihli ilamı ile 151/1, 86/1 maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA, 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Novruz ve Asia oğlu, 01/01/1997 doğumlu, Azerbaycan ülkesi vatandaşı CUMHART SARUKHANOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve katılan vekilince sunulan istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 28.05.2025