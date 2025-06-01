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        T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.06.2025 - 00:00
        T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N

        DOSYA NO : 2023/351 Esas
        KARAR NO : 2025/372


        Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/03/2025 tarihli ilamı ile 151/1, 86/1 maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA, 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Novruz ve Asia oğlu, 01/01/1997 doğumlu, Azerbaycan ülkesi vatandaşı CUMHART SARUKHANOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve katılan vekilince sunulan istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 28.05.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02233691
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