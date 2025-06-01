T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/908 Esas

KARAR NO : 2024/792



Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/02/2024 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Svetoslavov ve Dimitrova oğlu, 26/03/1998 doğumlu, Bulgaristan vatandaşı Vasıl DONCHEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 27.05.2025