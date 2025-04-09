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        T.C. DÜZCE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.04.2025 - 00:00
        T.C.
        DÜZCE
        1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/46 Tereke
        14/11/2024

        İLAN METNİ
        Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle;
        Müteveffa BAHATTİN SARIŞ'ın terekesinde muristen alacaklı olan ve murise borcu olanların ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile Mahkememize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TMK'nın 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.
        İLGİLİ KİŞİ : BAHATTİN SARIŞ - 23986269308 Halitpaşa Mah. 2. Filiz Sk. No:11 İçKapı No:12Mudanya/ BURSA
        ARTVİN ili, MERKEZ ilçesi, KALBURLU mah/köy, 19 Cilt, 20 Aile sıra no, 18 sırada nüfusa kayıtlı, SÜLEYMAN ve SAİME oğlu/kızı, 21/08/1975 dogumlu,
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02202638
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