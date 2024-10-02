T.C.

DÖRTYOL

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/102 Esas

Konu : Basın İlan Kurumu

27/09/2024



DÖRTYOL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Davacı Payas Belediye Başkanlığı Tarafından Kamulaştırma, Bedel Tespiti ve Tescil tesisi yapılacak aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz Payas Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Payas Belediyesi Başkanlığı'na yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığını ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgeleyemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak hakkı/mülkiyeti Payas Belediye Başkanlığı adına tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli T.C. Ziraat Bankası'na yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malin değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

Mahkememizde açılan ve mahkememizin 2023/102 Esas sırasına kaydı yapılan dava dosyasının duruşmasının 28/01/2025 günü saat 10:40'da yapılmasına karar verilmiştir. Belirlenen duruşma günü ve saatinde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, bulunmadığınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı ve karar verileceği hususu, duruşma günü yerine kaim olmak üzere ihtar olunur. (H.U.M.K. 213-377 ilgililerine 2942 saylı kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ : Hatay ili, Payas ilçesi, Yakacık Mahallesi 775 Ada 2 parsel.



MALİK : Abdulkadir YAVUZ, Adil ALTINSOY, Adnan KESKİN, Ali İhsan KESKİN ve diğerleri