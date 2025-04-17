T.C. DÖRTYOL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

DÖRTYOL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/342 Esas

DAVACI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI : MÜNEVVER KARAÇAY - 209*****914 T.C. nolu



Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, duruşma günü ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 10/07/2025 günü saat: 10:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, mazeretsiz olarak gelmemeniz halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ayrıca dosya kapsamında aldırılan 31.10.2016 tarihli bilirkişi raporunda belirtilen mülkiyet kamulaştırma bedeli toplamının 206.466,40 TL olarak belirlendiği anlaşılmış olup dosya kapsamında aldırılan rapora karşı ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile itirazda bulunabileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.10/04/2025