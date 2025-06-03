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        T.C. DOĞUBAYAZIT AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.06.2025 - 00:00
        T.C.
        DOĞUBAYAZIT
        AĞIR CEZA MAHKEMESİ
        DOSYA : 2018/177 Esas
        DAVACI : K.H.
        SANIK : HASSAN AZAMI JENKANLOU, Ahmad ve Esmer oğlu, 23/08/1977 MACOO İRAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı.
        SUÇ TARİHİ : 12/12/2016
        SUÇ YERİ : DOĞUBAYAZIT
        KARAR TARİHİ : 12/07/2019

        Yukarıda açık kimliği yazılı sanık HASSAN AZAMI JENKANLOU hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 5 Yıl 18 ay 22 gün hapis ve 56.240,00 TL, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 2 Yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize verilecek dilekçe ile veya bu konuda tutanak tutmaya yetkili kâtibe yapılacak başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02236660
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