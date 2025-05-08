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        T.C. DOĞUBAYAZIT 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.05.2025 - 00:00
        T.C.
        DOĞUBAYAZIT
        2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        DOSYA NO : 2024/313 Esas
        KARAR NO : 2025/80


        DAVACI : K.H.
        MÜŞTEKİLER : 1-ŞAKİP NASRATİ, Muhammedyasin ve Meliha oğlu, 2001 Afganistan doğumlu,
        : 2-UMİT NASRATİ, Şagasi ve Nazife oğlu, 2002 Afganistan doğumlu,


        SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE
        SANIKLAR : BRADER KOÇ ve MUSTAFA CETE, ÖNDER MEHMETOĞULLARI, SERDAR AKKUŞ, BİLAL TANRIKULU
        SUÇ : Yağma, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
        SUÇ TARİHİ : 19/07/2024
        SUÇ YERİ : AĞRI/DOĞUBAYAZIT
        KARAR TARİHİ : 24/03/2025
        Sanıklar Bilal Tanrıkulu, Mustafa Çete ve Serdar Akkuş'un hakkında "Nitelikli Yağma" suçundan 7 yıl 6 ay, Suça Sürüklenen Çocuk Brader Koç hakkında "Nitelikli Yağma" suçundan 5 yıl, sanık Bilal Tanrıkulu, Mustafa Çete, Serdar Akkuş ve Suça sürüklenen çocuk Brader Koç hakkında "Cebir, Tehdit veya Hile ile Kişi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" suçundan ayrı ayrı beraatine, sanık Önder Mehmetoğulları hakkında "Cebir, Tehdit veya Hile ile Kişi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" ve "Nitelikli Yağma" suçundan beraatine karar verilmiş olup ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde, mahkememize verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmesi suretiyle; Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine istinâf başvurusunda bulunabileceğine yönelik oy birliği ile verilen karar ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02219441
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