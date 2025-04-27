T.C.

DOĞANŞEHİR

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/250 Esas

Konu : İlan Hak.

20.03.2025



T.C.

DOĞANŞEHİR

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



İ L A N M E T N İ



Mahkememizin 2022/250 Esas sayılı dosyasında; Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Gürobası Mahallesi, 101 ada, 500 parsel sayılı taşınmazın 26057250748 TC. Kimlik Numaralı Davacı Abuzer YAMAN adına tapuya tescil edilmesine karar verilmesi talep edilmiş olup, Taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına başvurmaları TMK 713 Mad. gereğince İLAN olunur. 20.03.2025 Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır. 20.03.2025