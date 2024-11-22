T.C DİYARBAKIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C

DİYARBAKIR

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No :2024/314 Esas

Davacı , T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA ile Davalılar , İSHAK TAYAR, MEHMET EKMEN, SERDAR BUDAK, SUAT SULAR, TURGAY EBREM, YILMAZ BUDAK arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Rücuen Tazminat) davası nedeniyle;Davalı Serdar Budak (T.C 48142620434)'un tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligata karar verilmiş olup yukarıda adı belirtilen davalıya dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ etmek gerektiğinden ara karar uyarınca yukarıda ismi belirtilen davalıya mahkememize cevap dilekçesi ve itirazlarını sunması için 2 haftalık kesin süre verildiği, süresi içesinde sunulmaması halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı aksi takdirde yokluğunda karar verileceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.