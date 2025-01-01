T.C.

DİDİM(YENİHİSAR)

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2022/435 Esas

Konu : Karar ilanı

19/12/2024



İ L A N

Ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin olarak Didim 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/09/2024 tarih ve 2022/435 esas ve 2024/1002 karar sayılı kararı ile özetle ; 1-)Davanın KABULÜNE, Davaya konu olan Aydın ili, Didim ilçesi, Hisar Mahallesi, 1054 ada 12 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazdaki ORTAKLIĞININ SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE, taşınmazların üzerindeki hak ve yükümlülükler ile birlikte satışının yapılmasına

2-)Satış bedelinden elde edilecek tutarın taraflara tapu kaydındaki ve mirasçılık belgelerinde belirtilen payları oranında paylaştırılmasına,

3-)Tapu kayıtlarındaki beyan ve hakların aynen muhafazasına,

4-)Satış bedelinden elde edilecek tutardan % 011,38 (binde 11,38) harç alınmasına harcın taraflardan hisseleri nispetinde alınarak hazineye gelir kaydına, peşin harcın mahsubuna,

5-)HMK'nun 322/2. maddesi gereğince satış memuru olarak mahkememiz Yazı İşleri Müdürü görevlendirilmesine,

6-) Satış işlemlerinin İcra ve İflas Kanunu Hükümlerine göre ve umuma açık olarak AÇIK ARTIRMA SURETİYLE YAPILMASINA,

Mahkeme masrafları ile vekalet ücretleri yönünden ihale bedelinden tahsil edilerek ilgilere ödenmesine,

Dair gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşıkarar verilmiş olup,

Kararın Diğer taraflara tebliğ edildiği ancak davalılardan ŞERİFE ŞENAY CZAJA GÜNDÜZ -48......96' e tebliğ edilemediği,tüm aramalara rağmen tebligata yarar adresinin de tespit edilemediği görülmekle ;

7201 sayılı Tebligat k.nun 28 ve 29. Mad. Uyarınca kararın davalılardan ŞERİFE ŞENAY CZAJA GÜNDÜZ -48......96' e gazetede İLANEN TEBLİĞİNE, Kararın İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan olunur.

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Adres : DİDİM(YENİHİSAR) 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Zabıt Katibi