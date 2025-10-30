T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DİDİM(YENİHİSAR) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/146 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Aydın İli, Didim İlçesi, Akyeniköy Mah.

Ada No : 2076

Parsel No : 179

Vasfı : ZEYTİNLİK

Yüzölçümü : 16.088,13 m²

Kamulaştırılan Miktarı : 902,04 m² (Daimi irtifak hakkı)

Maliki :1-Hüseyin oğlu Abdullah Öztürk 7/90 hisse paylı,

2-Hüseyin kızı Ümmühan Kırtık 7/90 hisse paylı,

3-Hüseyin kızı Güler Arı 7/90 hisse paylı,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Husumetin Yöneltileceği İdare: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Tespit Edilecek Kamulaştırma

Bedelinin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Didim Şubesi

Davaya konu; Aydın İli, Didim İlçesi, Akyeniköy Mah. 2076 Ada179 Parsel sayılı taşınmazın, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin faaliyetleri kapsamında, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19'uncu maddesinin 1'inci fıkrası gereğince,TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 9.11.2020tarih, 22-1357kararlar ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince kamulaştırması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içerisinde işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları taktirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Didim Şubesi'ne yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince ilan olunur. 29.09.2025