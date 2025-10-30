Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 31.10.2025 - 00:00
        T.C. DİDİM(YENİHİSAR) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/146 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Aydın İli, Didim İlçesi, Akyeniköy Mah.
        Ada No : 2076
        Parsel No : 179
        Vasfı : ZEYTİNLİK
        Yüzölçümü : 16.088,13
        Kamulaştırılan Miktarı : 902,04 m² (Daimi irtifak hakkı)
        Maliki :1-Hüseyin oğlu Abdullah Öztürk 7/90 hisse paylı,
        2-Hüseyin kızı Ümmühan Kırtık 7/90 hisse paylı,
        3-Hüseyin kızı Güler Arı 7/90 hisse paylı,
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
        Husumetin Yöneltileceği İdare: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
        Tespit Edilecek Kamulaştırma
        Bedelinin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Didim Şubesi
        Davaya konu; Aydın İli, Didim İlçesi, Akyeniköy Mah. 2076 Ada179 Parsel sayılı taşınmazın, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin faaliyetleri kapsamında, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19'uncu maddesinin 1'inci fıkrası gereğince,TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 9.11.2020tarih, 22-1357kararlar ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince kamulaştırması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içerisinde işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları taktirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Didim Şubesi'ne yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince ilan olunur. 29.09.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02321562
        Yazı Boyutu