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        T.C. DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.04.2025 - 00:00
        İ L A N
        T.C. DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/2563 Esas
        DAVALI : CAN TİMÜR-34690273802


        Mahkememizde görülen Muris Süleyman Timur'a ait 20U1566 plakalı araca ilişkin Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Ön inceleme Duruşma Günü: 18/06/2025 günü saat:10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02201584
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