T.C. DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2563 Esas

DAVALI : CAN TİMÜR-34690273802



Mahkememizde görülen Muris Süleyman Timur'a ait 20U1566 plakalı araca ilişkin Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme Duruşma Günü: 18/06/2025 günü saat:10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.