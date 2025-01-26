T.C. DENİZLİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/577 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı DENİZLİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI tarafından
mahkememiz dosyasında davalılar ABİDİN KAHYAOĞLU, AHMET ÇAN, AHMET ÇINAR, AHMET
ÖZEL, AHMET ŞAHİN, AKKIZ ŞAHİN, AKKIZ ŞİMŞEK, ALAETTİN ŞAHİN, ALİ ADIYAMAN,
ALİ ASLAN, ALİ ÇAN, ALİ ÇINAR, ALİ DEMİR, ALİ DEMİR, ALİ DEMİR, ALİ DURAN, ALİ
EROĞLU, ALİ EŞİM, ALİ ÖZELOĞLU,ALİ SARI,ALİ ŞAHİN,ALİ ŞAHİN, ALİ ŞAHİN, ALİ
ŞAHİN, ALİ ŞAHİN, ALİ TAHTACI, ALİ TAHTACI, ALİ TAŞKAFA, ALİ TAŞKAFA, ALİ
YENİLMEZ, ALİ YILMAZ, ASLI ESİN, AYÇA BAŞKAYA, AYSEL DİLARA KIRBOĞA, AYŞE
AYDIN IŞIKKAN, AYŞE BAŞKAYA, AYŞE DURAN, AYŞE ETEKE, AYŞENUR ÖKTEM
ÖZGÜR,AYTEKİN ÖKTEM, BARIŞ İSA ASLAN,BEKTAŞ ŞAHİN, CAFER ERKAL, CANAN
AYDIN, CENNET ASLAN,CENNET ÇAKIR,CENNET ŞAHİN, CENNET NALAN GÜMÜŞAY,
DENİZ ESİN ERGÜN, DÖNDÜ ASLAN, DÖNDÜ ASLAN, DÖNDÜ ASLAN,DÖNDÜ BİÇER,
DÖNDÜ COŞKUN, DÖNDÜ ÇANKIR,DÖNDÜ ÇANKIR, DÖNDÜ DEMİR, DÖNDÜ DURAN,
DÖNDÜ ESİN KURAL,DÖNDÜ EŞİM, DÖNDÜ ŞAHİN, DÖNDÜ ŞAHİN, DÖNDÜ ŞAHİN,
DÖNDÜ ŞAHİN SÖLPÜK, DUDU EROĞLU, DUDU GÜNSEVEN,DUDU SARI, ELİF ASLAN,ELİF
AYDIN, ELİF GÖKER, ELİF GÜRSOY, ELİF ÖZDEMİR, ELİF ÖZELOĞLU, ELİF ÖZTÜRK, ELİF
SARI, ELİF ŞAHİN,ELİF ŞAHİN, ELİF TAŞKAFA, ELİF YARIŞAN,ELİF AYŞE CAN, ELİF NUR
ŞAHAN,ELVAN UYAR, EMEL ASLANKARA,EMİNE ALTUN, EMİNE DEMİR, EMİNE ÖKTEM,
EMİNE SERT, EMRE SARI, ESİN NERİMAN, EŞE ÇINAR, EŞE TAHTACI, EYLEM
ZEYTÜNLÜOĞLU, FATMA ASLAN, FATMA ASLAN, FATMA ÇAKIR, FATMA EKSEN,FATMA
ESİN, FATMA SERBEST, FATMA ŞAHİN, FATMA ŞİMŞEK, FEVZİ ÇAN, GÖNÜL ESİN, GÜL
ÜNER, GÜLER ESEN, GÜLHİZAR ÇATLAK, GÜLHİZAR KÖMÜR, GÜLSÜM ALTUN, GÜLSÜM
ÇANKIR, GÜLSÜM DUMAN, GÜLSÜM ESİN, GÜLSÜM GÜLER, GÜLSÜM ŞEKER, GÜLŞAH
DEMİRBAĞ, GÜLTEN SOLAK, GÜL ÜNER, GÜNAY ESİN, HABİB UMUD, HAKAN AYDIN,
HALİL BAŞKAYA, HALİL İBRAHİM AYDIN,HALİME KARASOY, HAMDİ ÖKTEM, HANIM
ŞAHİN, HASAN ASLAN, HASAN ASLAN, HASAN ASLAN,HASAN ASLAN, HASAN ASLAN,
HASAN BOZOK,HASAN ÇANKIR, HASAN ÇINAR, HASAN EŞİM, HASAN KAHYAOĞLU,
HASAN OK, HASAN ŞAHİN, HASAN ŞAHİN,HATİCE AKGÜN, HATİCE BAYRAM, HATİCE
ÖKTEM, HATİCE ŞAHİN,HATİCE UMUD ERYILMAZ, HÜDAYİ ŞAHİN, HÜLYA DEMİRBAŞ,
HÜSEYİN ASLAN, HÜSEYİN BAŞKAYA, HÜSEYİN ÇAKIR,HÜSEYİN DEMİR-,HÜSEYİN
DURAN, HÜSEYİN ESİN, HÜSEYİN KAHYA, HÜSEYİN ÖKTEM, HÜSEYİN ŞAHİN,HÜSEYİN
AVNİ ASLAN, İBRAHİM ASLAN,İBRAHİM ASLAN, İBRAHİM EŞİM, İBRAHİM TAŞKAFA,
İBRAHİM YILMAZ, İLKER BAŞKAYA,İSA ASLAN, İSA ESİN,İSA ESİN, İSA KAHYAOĞLU, İSA
ŞAHİN, İSA MUSA ŞAHİN, İSMAİL AYDIN, İSMAİL ÇANKIR, İSMAİL SARI, İSMAİL SARI,
İSMAİL ŞAHİN,KADİM ASLAN, KEMAL BAŞKAYA, KEMAL ŞEKER, MAHİR HASAN AHAT,
MAHMUT AYDIN, MAŞALLAH BOZOK, MEHMET ASLAN, MEHMET ASLAN, MEHMET
BAŞKAYA, MEHMET DEMİR, MEHMET EROĞLU, MEHMET ESİN, MEHMET ESİN, MEHMET
SARI, MEHMET ŞAHİN, MEHMET TAŞKAFA, MEHMET KIVANÇ BALTA, MELEK
ADIYAMAN, MERYEM CİNGÖZ, MUHAMMED YANIKAN, MUSA ALKAN, MUSA UYAR,
MUSTAFA ADIYAMAN,MUSTAFA ALKAN, MUSTAFA ASLAN,MUSTAFA ASLAN, MUSTAFA
ASLAN,MUSTAFA AYDIN, MUSTAFA IŞIK,MUSTAFA ŞAHİN,- MUSTAFA TAŞKAFA,
MUSTAFA TAŞKAFA, MUSTAFA UMUD, NAZIM ÖKTEM, NERİMAN ÖKTEM, NERİMAN
ÖKTEM KARAHAN,NEŞE ASLAN, NEŞE SARI, NEŞE UYAR, NİHAL ALKAN, NURAY UÇAR,
NURGÜL ÇANKIR, NURSEL KURBAN, ÖMER AYDIN, RUKİYE GÜNSEVEN, RUKİYE
ŞİMŞEK, SABAHAT TAŞKAFA,SAPRİYE ÇANKIR, SENEM ŞAHİN, SERAP YİĞİT,SEVİLAY
SARI, SEVİM ASLAN, SEVİM DEMİR, SEVİM ESİN, SEZEN SARI, SULTAN ASLAN, SULTAN
ASLAN-, SULTAN ÇINAR,SULTAN ESİN,SULTAN ESİN, SULTAN SARI,SULTAN ŞAHİN,
SULTAN YENİLMEZ, SÜLEYMAN ÇAKIR, SÜLEYMAN ŞAHİN, ŞAHİN DEMİR, ŞAHİN SARI,
TUĞBA ŞAHİN, TUĞÇE ÇAM, TURAN ÖKTEM, ÜMMÜ DEDE, VELİ ADIYAMAN, VELİ
ÇAKIR, VELİ ÇINAR, VELİ EROĞLU, VELİ ŞAHİN, VELİ ŞAHİN, VELİ ŞEKER, VELİ
TAHTACI,YAŞAR ŞEKER, YAŞAR TAŞKAFA, YILDIZ ALKAN-, YILDIZ DURAN, YILDIZ
GARİPOĞLU, YUSUF TAŞKAFA, YÜKSEL ŞAHİN, ZEHRA ETEKE, ZEYNEP DEMİR aleyhine
Denizli ili Honaz İlçesi Kocabaş Mah. 449 ada 196 parsel sayılı taşınmaz davalılara ait iken
20.700,00 m2lik kısmının kamulaştırılmasına karar verildiği,
Kamulaştırmayı yapan kurumun DENİZLİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI olduğu,
Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,
Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Denizli Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı'na yöneltmesi gerektiği,
Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Denizli Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı adına tescil edileceği,
Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı/davalılar adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 06/01/2025