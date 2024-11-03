T.C. DENİZLİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DENİZLİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/551 - 552 - 553 -554 - 555 - 556 Esas sayılı dosyaları.



KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin;

1)2024/551 Esas sayılı dosyasından davalılar FİLİZ KEF, NERGİZ YIĞ VE ŞERİF KARAKAŞ aleyhine Denizli ili Honaz İlçesi Hürriyet Mah. 489 ada 6 parsel sayılı taşınmaz davalılara ait iken 670,05 m2lik kısmı için kamulaştırma kararı verildiği,

2)-2024/552 Esas sayılı dosyasından ALİ YAVUZ, AYKUT EVREN YAVUZ, AYŞE KOÇ, AYŞE ÖZCAN, AYŞE YAVUZ, AYŞEN YAVUZ, EMİNE GÖCEN,FAHRETTİN YAVUZ, FATİH YAVUZ ,FATMA KESKİN, HATİCE ÖZDEMİR, İSMAİL YAVUZ, KADER TÜRK, MERYEM YAVUZ, MUSTAFA YAVUZ, MUSTAFA YAVUZ, MÜNEVVER YAVUZ, ÖMER YAVUZ, ŞEHRİ YAVUZ ve ZEHRA YAVUZ aleyhine Denizli ili Honaz İlçesi Kızılyer Mah. 185 ada 1 parsel sayılı taşınmaz davalılara ait iken 243,00 m2lik kısmı için kamulaştırma kararı verildiği,

3)2024/553 Esas sayılı dosyasından davalı SONER KIZILIRMAK aleyhine Denizli ili Honaz İlçesi Hürriyet Mah., 488 ada 1 parselden ifrazen oluşan 488 Ada, 4 Parsel nolu taşınmazın 575,48 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkının ve yine 488 Ada, 1 Parsel den ifrazen oluşan 488 Ada, 5 Parsel nolu taşınmazın tamamı için kamulaştırma kararı verildiği,

4-)2024/554 Esas sayılı dosyasından davalılar MUSTAFA DAĞDELEN aleyhine Denizli ili Honaz İlçesi Kızılyer Mah. 209 ada 1 parsel sayılı taşınmaz davalılara ait iken 103,37 m²'lik kısmı için kamulaştırma kararı verildiği,

5)2024/555 Esas sayılı dosyasından davalılar HASAN DEMİRCİ (T.C NO:32332346488), HİMMET DEMİRCİ, MEHMET DEMİRCİ, MUSTAFA DEMİRCİ, MÜZEYYEN DEMİRCİ, NEŞE YOLCU, SEMA ALEMDAROĞLU, YALÇIN DEMİRCİ aleyhine Denizli ili Pamukkale İlçesi Gölemezli Mah. 141 ada 1 parsel sayılı taşınmaz tamamı için kamulaştırma kararı verildiği,

6-)2024/556 Esas sayılı dosyasından davalılar HATİCE ÇETİN, CEMİLE UYSAL, İBRAHİM UYSAL, MAHMUT SERDAL UYSAL VE FATMA ÇOPUR aleyhine Denizli ili Honaz İlçesi Kızılyer Mah. 134 ada 68 parsel sayılı taşınmaz davalılara ait iken 32,04 m²'lik kısmı için kamulaştırma kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 17/10/2024