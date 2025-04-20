T.C. DEMİRCİ SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KALDIRILMASINA DAİR İLAN

DOSYA No: 2024/3 TEREKE SATIŞ

14866686858 TC. Kimlik nolu MUSA ÇOBANOĞLU’nun terekesinin; Demirci Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/07/2024 Tarih ve 2024/6 Tereke esas, 2024/7 karar sayılı kararı ve 21/02/2024 tarih ve2024/2 Tereke esas, 2024/3 karar sayılı kararları ile TMK.nun 612 maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, yine Demirci Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/3 Tereke Satış dosyası işlemleri sonucunda TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KALDIRILMASINA karar verilmiştir. Keyfiyet; İİK, 166, 182, 254. maddeleri gereğince ilan olunur.