        T.C. DATÇA SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.10.2025 - 00:00
        İ L A N

        T.C. DATÇA SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/148 Esas

        HAMDİ TALAT ERTUĞRUL ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimlik bilgileri belirtilen ve gaipliğine karar verilmesi istenilen MEHMET ERTUĞRUL 'un 2011 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ ve ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, MEHMET ERTUĞRUL'u tanıyan, bilen ve gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde MEHMET ERTUĞRUL hakkında gaiplik karar verileceği 2. KEZ İLANEN tebliğ olunur. 25/08/2025


        GAİPLİĞİ İSTENİLEN MEHMET ERTUĞRUL
        TC KİMLİK NO : 46987662008
        ADI SOYADI : MEHMET ERTUĞRUL
        BABA ADI : HAMDİ TALAT
        ANA ADI : NERGİZ
        DOĞUM TARİHİ : 10/02/1968
        DOĞUM YERİ : MESUDİYE
        İKAMETGAH ADRESİ : Mesudiye Mah. Mezgit Sk. No:23Datça/ MUĞLA

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02308902
        Yazı Boyutu