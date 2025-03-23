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        T.C. ÇUKURCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.03.2025 - 00:00
        T.C. ÇUKURCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        ESAS NO : 2025/96 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Hakkari ili, Çukurca ilçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, maliğin hisse oranı, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Çukurca Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkemeye yazılı olarak Bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.14/03/2025

        Sıra Köy Ada-Parsel Toplam Mülkiyet (m2) Kamulaştırılan Alan (m2) Dosya Esas
        1 Narlı 123/13 445,80 m² 445,80 m² 2025/96
        2 Narlı 123/8 3.304,77 m 589,86 m² 2024/97
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02195010
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