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        T.C. ÇUBUK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.12.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C.
        ÇUBUK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/886 Esas

        DAVALI :MEHMET DİLEK
        DAVACI : COŞKUN ŞAHİN
        DAVA :Tapu İptali ve Tescil(Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı)
        DAVA TARİHİ : 27/10/2023
        DURUŞMA TARİHİ : 21/01/2025 günü saat 15.10


        Davacı Coşkun ŞAHİN vekili tarafından davalılar aleyhine Dava konusu Ankara ili, Çubuk İlçesi, Meki Köy/Mah. Eski 22/1185, 13/726 ve 13/728 parsel sayılı taşınmazlar adına Tapu İptali ve Tescil davası açıldığı, dava dilekçesi ve tensip zaptının bütün çabalara rağmen davalı N*** ve S*** oğlu, Mehmet DİLEK'e(156****3566) tebliğ edilememiş olması sebebiyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş bulunmakla, Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren cevap ve delil dilekçenizi ibraz etmeniz için 2 haftalık kesin süre verilmiştir. Kesin süre içerisinde cevap ve delil dilekçenizi vermediğiniz takdirde cevap ve delil dilekçesi veremeyeceğiniz ve davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 19/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02134803
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