T.C. ÇORLU 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.24955217-2023/299-Ceza Dava Dosyası

30.12.2024



İLAN METNİ



Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 17/09/2024tarih ve 2023/299 Esas,2024/527 Karar sayılı kararı ile Sanık GAYE ÖZCAN (Ahmet Metin ve Necmiye kızı, 22/08/1970 İstanbul doğumlu) hakkında;

Müşteki Sedat Kaan Örgüt 'e yönelik Altsoya Karşı Basit Yaralama suçundan GÖREVSİZLİK kararı verildiği,

Müştekinin bilinen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, müştekinin adres araştırması için yazılan müzekkereye olumsuz cevap verildiğinden gerekçeli kararın müştekiye tebliğ edilemediği anlaşıldığından, mahkememiz hükmünün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Mahkememiz gerekçeli kararının tebliğinden itibaren iki hafta içinde Çorlu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan esas hükümle birlikte verilecek kararla tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.