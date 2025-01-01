Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ÇORLU 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.01.2025 - 00:00
        T.C. ÇORLU 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.24955217-2023/299-Ceza Dava Dosyası

        30.12.2024


        İLAN METNİ


        Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 17/09/2024tarih ve 2023/299 Esas,2024/527 Karar sayılı kararı ile Sanık GAYE ÖZCAN (Ahmet Metin ve Necmiye kızı, 22/08/1970 İstanbul doğumlu) hakkında;
        Müşteki Sedat Kaan Örgüt 'e yönelik Altsoya Karşı Basit Yaralama suçundan GÖREVSİZLİK kararı verildiği,
        Müştekinin bilinen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, müştekinin adres araştırması için yazılan müzekkereye olumsuz cevap verildiğinden gerekçeli kararın müştekiye tebliğ edilemediği anlaşıldığından, mahkememiz hükmünün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,
        İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Mahkememiz gerekçeli kararının tebliğinden itibaren iki hafta içinde Çorlu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan esas hükümle birlikte verilecek kararla tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02149963
        Yazı Boyutu