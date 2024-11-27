T.C.

ÇORLU

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Dosya No: 2022/295 Esas



İLAN METNİ



Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık Serat Aktaş (Kutbettin ve Sebiha'dan olma, 11/03/1994 Kulp doğumlu, Diyarbakır, Kulp, Dolun mah/köy nüfusunda kayıtlı. İkamet Adresi: Cumhuriyet Mah. 438. Sk. No:21 Yenişehir/DİYARBAKIR) hakkında 01/07/2022 tarihinde Mahkememiz tarafından yakalama emri düzenlenmiş ancak yakalama emri infaz edilememiş olup, yapılan yargılama sırasında 24/09/2024 tarihli duruşmada verilen ara karar ile, "Sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına infazının beklenilmesine, sanık hakkında CMK'nın 247 maddesi uyarınca ilanen çağrı yapılmasına, duruşmanın 20/02/2025 günü saat 09:30'a bırakılmasına" karar verilmiş olmakla;

Sanık Serat Aktaş'ın duruşma tarihi olan 20/02/2025 günü saat 09:30'da Mahkememizde hazır bulunması, CMK'nın 247 maddesi gereğince çağrının bir gazete ile ve sanığın yukarıda ikamet adresi belirtilen konutunun kapısına asılmak suretiyle ilanı, yapılacak ilanlarda on beş gün içinde gelmediği veya duruşmaya katılmadığı takdirde hakkında CMK'nın 248 maddesinde gösterilen tedbirlere hükmedilebileceği (CMK 247/2-a maddesi gereğince, ilanen tebliğden itibaren 15 gün içinde gelmediği takdirde, kaçak olduğuna karar verileceğinin, aynı kanunun 248. Maddesi uyarınca, Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulabileceğinin ve yokluğunda tutuklama kararı verilebileceğinin ihtar edilmesine) hususlarının, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Trajı Türkiye Geneli 100.000 üstü olan bir gazetede, Türkiye genelinde yayın yapan bir İnternet Haber Sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.24/10/2024