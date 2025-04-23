T.C. CİZRE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

CİZRE

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İ L A N

ESAS NO: 2024/470 Esas



Davacı MEHMET SALİH ATİS tarafından hasımsız olarak mahkememizde açılan çek iptali davasında, davacı aşağıda dökümü yapılan çeki/çeklerin-bonoyu/bonoların iptalini istemiş olup;

Aşağıda dökümü yazılı çekin elinde bulunduranların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize ibraz etmeleri aksi halde çeklerin iptaline karar verileceği ilan olunur. 23/01/2025

DAVACI : MEHMET SALİH ATİS - 64279354516 V

KEŞİDECİ: Özbaran Uluslararası Nak. İnş. Gıda. San. Tic. Ltd (VKN:6230385170)



ÇEK BİLGİLERİ:

Keşide Yeri: Cizre

Keşide tarihi: 15/12/2024

Seri Numarası: 0030721

Banka: Cizre Vakıfbank Şubesi

Miktar: 500.000,00 TL

Çekin basıldığı tarih: 05 Nisan 2024