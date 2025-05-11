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        T.C. CİZRE KADASTRO MAHKEMESİ

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        Giriş: 12.05.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. CİZRE KADASTRO MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/66 Esas
        KARAR NO : 2024/169


        Mahkememizde görülen Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle:
        Yapılan araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresine ulaşılamayan davacı Dilşah KAÇAR'a 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca Hüküm özetinin ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olup;
        1-Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, 6100 sayılı HMK'nın 20/1 Maddesi uyarınca kararın kesinleşmesinden itibaren, iki hafta içerisinde talep edilmesi halinde dosyanın yetkili ve görevli Cizre Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine AKSİ HALDE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,
        2 - 6100 sayılı HMK'nın 331/2 - 3 maddesi uyarınca kararın kesinleşmesinden sonra süresi içinde dava dosyasının yetkili ve görevli mahkemeye gönderilmesi talep edildiğinde, yargılama giderlerinin yetkili ve görevli Cizre Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirilmeye alınmasına,
        Davacı Dilşah KAÇAR'a tebliğ edilemediği gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu kararın adı geçen dahili davacıya tebliğinin yapılmış sayılacağı ve tebliğ edilme tarihinden itibaren yasal süresi içinde karara karşı İstinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın adı geçen davacı Dilşah KAÇAR yönünden kesinleşeceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.08/05/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02221149
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