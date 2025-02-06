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        T.C. ÇİVRİL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 07.02.2025 - 00:00
        T.C.
        ÇİVRİL
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İLAN METNİ


        ESAS NO : 2024/51 Ort. Gid. Satış
        DAVACI : Havva Kendir. TC:35812241006
        VEKİLİ. AV. Duygu KIVRAK. ÇİVRİL
        DAVALI : Hüsni Koparan.TC:38920137452


        Çivril Sulh Hukuk Mahkemesinin13.12.2023 tarih 2021/551 Esas 2023/1827 sayılı kararı ile satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi 341 Ada 71 parsel sayılı taşınmaz için İnşaat Mühendisi bilirkişi2.321.450,00 TL sı, Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi 157 Ada 1 parsel sayılı taşınmaz için Ziraat Mühendisi bilirkişi6.487.619,00 TL sı. Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi 177 Ada 2 parsel sayılı taşınmaz için Ziraat Mühendisi bilirkişi 286.869,00 TL sı, Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi 177 Ada 4 parsel sayılı taşınmaz için Ziraat Mühendisi bilirkişi1.250.178 TL sı değer tespitinde bulunmuş olup, davalı Hüsni Koparan'ın ,itirazı bulunduğu takdirde 7 gün içerisinde Çivril Sulh Hukuk Mahkemesine itirazda bulunabileceği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02167596
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