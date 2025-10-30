T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM AŞ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“Adm Elektrik Dağıtım Aş'nin faaliyetleri kapsamında yapılan AKÇAOVA DMCAMSER KABİN ENH güzergahına rastlayan taşınmazların kamulaştırma işlemlerine 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrası gereğince TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 30/03/2022 tarih 12-965 nolu karar ile başlanıldığını, kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 19. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile mülkiyetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş adına tescil davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun19.maddesinin 5.bendi uyarınca ilan olunur.
|DOSYA NO
|TAŞINMAZ MALİKİ
|TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|ADA /PARSEL NO
|TAŞINMAZIN YÜZ ÖLÇÜMÜ
|DAİMİ İRTİFAK HAKKI
|KAM.ALAN
|2025/169
|Nazife Dönmez
|Aydın Çine
Sarıköy Mah.
|167 ada 5 Parsel
167 ada 6 parsel
|8.613,29 m2
6.537,55 m2
|Mülkiyet
İrtifak
İrtifak
|11,73 m2
1.447,36 m2
599,55 m2
|2025/170
|Ayşe Kocabay
Gülgün Dilek
Nilgün Demirtaş
Ergün Kocabay
|Aydın Çine
Sarıköy Mah.
|118 ada 3 parsel
|1.294,90 m2
|İrtifak
|296,66 m2
|2025/171
|Saide Kıvrak
Ayşe Can
Fadime Özçelik
Hülya Teke
Fatma Demirkapu
|Aydın Çine
Sarıköymah.
|116 ada 2 parsel
116 ada 4 Parsel
|11.563,11 m2
2.640,05 m2
|İrtifak
İrtifak
|559,89 m2
34,5 m2
|2025/172
|Nazife Ilgın
Mehmet Can
Salih Can
Osman Can
|Aydın Çine
Sarıköy Mah.
|116 ada 7 parsel
|10.903,02 m2
|Mülkiyet
|127,89 m2
|2025/173
|Ahmet Naci Şit
Hayri Can Şit
Gülsevim Adım
Nurşen Erdoğan
Günnur Aydın
Ahmet Erdoğan
Deniz Erdoğan
Dürdane Kılcıoğlu
Müzeyyen Karakuyu
Muzaffer Malçok
Meşura Altuğ
Ferdane Karababa
Yaşar Özalp
|Aydın Çine
Sarıköy Mah
|116 ada 30 parsel
|3.478,26 m2
|Mülkiyet
İrtifak
|29,16 m2
732,65 m2
|2025/174
|Ahmet Naci Şit
Hayri Can Şit
Gülsevim Şit
Alaattin Kancı
Dürdane Kılcıoğlu
Müzeyyen Karakuyu
Muzaffer Malçok
Meşura Altuğ
Ferdane Karababa
Yaşar Özalp
|Aydın Çine
Sarıköy Mah
|105 ada 2 parsel
|8.993,30 m2
|Mülkiyet
İrtifak
|29,23 m2
1.702.25 m2
|2025/175
|Nurcan Koç
Nurdan Kurtuluş
Vildan Öztaş
Naciye kara
Yakup Kara
İrem Kara
|Aydın Çine
Sarıköy Mah.
|108 ada 5 Parsel
116 ada 18 parsel
116 ada 31 Parsel
117 ada 4 parsel
|8.241,54 m2
906,57 m2
2.474,56 m2
3.104,08 m2
|Mülkiyet
İrtifak
İrtifak
Mülkiyet
İrtifak
İrtifak
|7 m2
352,78 m2
105,01 m2
5,91 m2
67,59 m2
1.039,4 m2
|2025/176
|Duran Kancı
Hüseyin Kancı
Nilgün Afşin
Erkan Kancı
Müzeyyen Bakar
Selahattin Yüksel
|Aydın Çine
Sarıköy Mah.
|116 ada 21 parsel
|6.503,87 m2
|İrtifak
|909,12 m2
|2025/177
|Müzeyyen Bakar
Selahattin Yüksel
Duran Kancı
|Aydın Çine
Sarıköymah.
|116 ada 20 parsel
116 ada 23 Parsel
|5.138,17 m2
9.178,80 m2
|Mülkiyet
İrtifak
Mülkiyet
İrtifak
|11,27 m2
459,38 m2
7.29 m2
1.378,99 m2
|2025/178
|Adil Akkurt
Adnan Akkurt
Ali Rıza Aytar
Aysel Turhan
Ayşe Demirtaş
Bayram Aytar
Emir Haitce Ceylan
Ercan Dönmez
Ercan Limon
Ergün Akkurt
Esma Kocakarın
Fatma Bozkurt
Gül Ayşe Kahraman
Gülnihal Akkurt
Hamit Dnömez
Hasan Dönmez
Hatice Uğur
Huriye Aytar
Mehmet Aytar
Mehmet Aytar
Mehmet Kaya
Mehmet Yeşil
Nail Akkurt
NEcibe Akkurt
Sabahattin Aytar
Semiye Demirel
Sezen Güleş
Şehriye Dok
Ümit Yeşil
Zeki Aytar
Zeliha Aytar
|Aydın Çine
Sarıköy Mah.
|108 ada 7 parsel
|31.290,59 m2
|İrtifak
|356,21 m2
|2025/179
|Hatice Karataş
Mustafa Karataş
|Aydın Çine
KabalarMah
|118 ada 1 parsel
|9.558,91 m2
|Mülkiyet
İrtifak
|168,12 m2
43,37 m2
|2025/180
|Nevzat Özen
Gülşen Önel
|Aydın Çine
Akçaova Mah.
|344 ada 4 parsel
|12.917,35 m2
|İrtifak
|1.326,32 m2
|2025/181
|Ayşe Atıgan
|Aydın Çine
Altınabat Mah.
|106 ada 12 Parsel
|11.318,35 m2
|İrtifak
|274,53 m2
|2025/182
|Ayşe Kocabay
Cemile Katıdemirel
Bahtiyar Demirel
Nurten Çoban
|Aydın Çine
Sarıköy Mah.
|167 ada 24 parsel
|4.831,31 m2
|İrtifak
|1.155,41 m2
|2025/183
|Emir Hatice Ceylan
Mehmet Yeşil
Fatma Bozkurt
Ayşe Demirtaş
Ümit Yeşil
Gülnihal Akkurt
Mehmet Kaya
Huriye Aytar
Mehmet Aytar
Şadiye Güner
Zeliha Aytar
Semiye Demirel
Ali Rıza Aytar
Aysel Turhan
Zeki Aytar
Necibe Akkurt
Mehmet Aytar
Sabahattin Aytar
Hatice Uğur
Adil Akkurt
Adnan Akkurt
Ergün Akkurt
Nail Akkurt
Şehriye Dok
Gül Ayşe Kahraman
|Aydın Çine
Sarıköymah.
|107 ada 1 parsel
|15.479,53 m2
|İrtifak
|446,01 m2