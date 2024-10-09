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        T.C. CİDE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 10.10.2024 - 00:00

        Örnek No:53*

        T.C.
        CİDE
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2023/39 SATIŞ

        TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI


        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN


        Adresi : Cide İlçesi Kasaba Mahallesi 139 Ada 22 Parsel Cide / KASTAMONU
        Yüzölçümü : 1.711,48 m2
        Kıymeti : 2.909.516,00 TL
        KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 11:31
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 11:31
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:31
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 11:31

        2 NO'LU TAŞINMAZIN

        Adresi : Cide İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 265 Ada 12 Parsel Cide / KASTAMONU
        Yüzölçümü : 3.032,03 m2
        Kıymeti : 3.645.436,00 TL
        KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 11:20
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 11:20
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:20
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 11:20

        Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. (esatis.uyap.gov.tr)adresinden bilgi edinilebilir.

        01/10/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02100937
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