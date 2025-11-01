Örnek No:55*

T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2025/218 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/218 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, DALYAN Mahalle/Köy, köyiçi mevkii Mevkii, 880 Ada, 17 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Çeşme Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nden 23.05.2025 tarih E-87077351-160.021Çeşmel-16611400 Sayılı yazı ekinde dosyaya tevdi edilen takyidat belgesine istinaden; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesi, Köyiçi Mevki, 20-İ-IV Pafta, 880 Ada, 17 Parselde kayıtlı 213,65 metrekareyüzölçümlü 'ARSA' nitelikli ana taşınmazın 1.normal katında kain 1/6 arsa paylı katirtifaklı mesken nitelikli 5 nolu bağımsız bölümün tam hissesi YILDIZ AVCI (Satış - 04/03/2021 - 3531) adına kayıtlı olup, üzerinde TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. lehine 1.dereceden 5.000.000,00-TL bedelle ipotek bulunmaktadır. (22/03/2023- 4501 yev.) Çeşme Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden dosyaya tevdi edilen 26.05.2025 tarih E-97335617-115.99-124377 sayılı yazı ekindeki; 13.02.2017 tarih 84 sayılı yeni yapı ruhsatı, mesken nitelikli toplam 6 adet bağımsız bölüm için düzenlenmiş olup toplam yüzölçümü 266 metrekaredir. Ruhsata istinaden; Ill-A yapı sınıfındaki yapı yol altı 1 yol üstü 2 olmak üzere toplam 3 katlıdır.Taşınmazın açık adresi: Dalyan mahallesi 4192 sokak No:5 Daire:5 Çeşme/İZMİR

Keşif günü, satışa konu taşınmazın bulunduğu mevkiye gelinmiş, bölgeyi gösteren 1/1000 ölçekli halihazır harita yardımı ile parsel arazi üzerinde tespit edilmiş ve fiili durum üzerinden araziye uygulandığında parselin yerine şeklen uyduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın çevresindeki sokak ve caddelerin komple asfalt kaplı olup elektrik, su, telefon, kablolu TV, ADSL gibi alt yapı hizmetleri, toplu taşıma gibi kentsel olanaklardan yararlandığı anlaşılmıştır. Taşınmazın çevresinde genelolarak orta ve yüksek yoğunlukta bitişik nizam konut yapılarının yer almakta olduğu gözlemlenmiştir. Çeşme merkeze 4 km ve denize yürüme mesafesi 500-600 metre olan taşınmaz 13.02.2017 tarihli inşaat ruhsatı ile inşa edilmiş olup yaklaşık 8 yıllık yapıdır. Bina genel olarak bakımlı vaziyette olup, konut ihtiyacına cevap verebilecek niteliklerde olduğu gözlemlenmiştir.Taşınmazın yer aldığı zemin + 1 normal katlı ana bina köşe konumda olup kat irtifaklı binanın her katında 3 adet olmak üzere toplam 6 mesken bulunmaktadır. Dış cephesi sıva üzeri boyalı, girişkapısı demir doğrama, iç hacimde merdivenler mermerdir. Taşınmazda ısınma sistemi ve doğalgaz bulunmamaktadır. Satışa konu taşınmaz; 1.normal katta yer almakta olup sokak cephesinden bakıldığında bina girişine göre sağ tarafta yer alan meskendir. Yaklaşık net 38,metrekare brüt 42metrekare yüzölçümlü mesken salon, Amerikan mutfak, 1 oda, banyo ve balkondan ibarettir. Meskenin giriş kapısı çelik; salon, mutfak ve odada zeminler laminant parke, banyoda seramik kaplı, iç duvarlar sıva üzeri boyalı, iç kapı doğramaları Amerikan panel, pencereler PVC doğrama, balkon korkulukları alüminyumdur. Keşif günü mahallinde yapılan incelemelerde taşınmazın halihazırda kiracı tarafından ikamet edilmekte olduğu tespit edilmiştir.(Bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.)

Adresi : Dalyan Mahallesi 4192 Sokak Daire 5Numara 5 Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 38 m2

Arsa Payı : 1/6

İmar Durumu: Çeşme Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden dosyaya tevdi edilen 26.05.2025 tarih E-97335617-115.99-124377 sayılı yazı ekindeki imar durum belgesine göre; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesi, Köyiçi Mevki, 20-İ-IV Pafta, 880 Ada, 17 parseldeki taşınmazın 05.01.2010 tarihli 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında serbest nizam, TAKS:145m7, %33 eğimli çatı, h:6,80 m., 2 kat S-2 konut alanında kaldığı belirtilmiştir. Doğal Zemin bozulamaz. Proje aşamasında Jeolojik etüd raporu aranacaktır. Kot Belediyesince verilecektir. Toplu ağaçlıklar bina konumlandırılmalarında dikkate alınacaktır. Yollar fiilen açılmadan inşaata başlanılmaz.

Kıymeti : 3.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gİbidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 14:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 14:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:44

29/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.