Örnek No:55*

T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2023/368 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/368 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesi, Alibostan Mevkii, 7169 Ada, 7 Parselde kayıtlı 638,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz Cumhuriyet Mahallesindedir. (Tapuda Dalyan Mahallesi) 4510 Sokak'a cephelidirler. Taşınmazların yakın çevresinde benzeri villalar ve turistik amaçlı tesisler bulunmaktadır. Alt ve üst yapı hizmetler tamamlanmış durumdadır. Ali Bostan Plajına kuş uçuşu 220 metre, Çeşme Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'ne kuş uçuşu 310 metre mesafede olup turistik amaçlı tesisler bulunmaktadır. Parsel üzerinde zemin+1 katlı yeni villa bulunmakta olup bahçe kapılarından içeri girilememiştir. Uydu görüntülerinden yaklaşık 30 m2 alanlı havuz alanları bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazlar yaklaşık 185 m2'dir. (Tespitler Bilirkişi Raporundan Alınmıştır.)

Adresi : Dalyan Mahallesi 7169 Ada 7 Parsel Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 638 m2

İmar Durumu: Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İmar Durum Servisi'nden öğrenilen bilgiye göre ayrık nizam, 2 kat, konut alanında kalmakta olup, KAKS: 0,25 yapılaşma koşullarına sahiptir. (Tespitler Bilirkişi Raporundan Alınmıştır.)

Kıymeti : 20.125.238,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir. Bölge sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 14:05

05/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.