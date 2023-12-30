T.C. ÇERKEZKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

1.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/463 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 299

PARSEL NO : 31

MALİKN ADI VE SOYADI : SELİM ERKEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/465 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklıİlçesi, PınarçaMahallesi,

ADA NO : 308

PARSEL NO : 12

MALİK ADI VE SOYADI : ABDURRAHMAN AVCI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 3.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/469 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 309

PARSEL NO : 80

MALİK ADI VE SOYADI : FATİH ÖLKER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 4.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/470 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 309

PARSEL NO : 87

MALİK ADI VE SOYADI : FEVZİ KARACAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 5.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/475 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,

ADA NO : 1636

PARSEL NO : 29

MALİK ADI VE SOYADI :HASAN YILDIRIM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 6.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/491 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 309

PARSEL NO : 71

MALİK ADI VE SOYADI : NECDET TABOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 7.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/493 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, KapaklıMahallesi,

ADA NO : 1604

PARSEL NO : 35

MALİK ADI VE SOYADI :ÖZLEM GÖKDENİZ KAMBER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 8.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/495 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,

ADA NO : 1637

PARSEL NO : 2,3

MALİK ADI VE SOYADI : ALİŞEN YILMAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 9.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/497 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, KapaklıMahallesi,

ADA NO : 2037

PARSEL NO : 7

MALİK ADI VE SOYADI : KAZİM ÖZTÜRK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 10.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/499 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, KapaklıMahallesi,

ADA NO :2037

PARSEL NO : 5

MALİK ADI VE SOYADI : SEDA ÇELİKKOL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 11.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/501 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,

ADA NO : 2038

PARSEL NO : 1

MALİK ADI VE SOYADI : HATİCE KÜBRA KAHVECİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 12.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/503 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, GMKPMahallesi,4 ada 23 parsel,

Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, GMKPMahallesi,7 ada 3 parsel,

MALİK ADI VE SOYADI : MÜKERREM İLCİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 13.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/505 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,

ADA NO : 1707

PARSEL NO : 1

MALİK ADI VE SOYADI : GÜLÜZAR AŞÇI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 14.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/507 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklıİlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 312

PARSEL NO : 152

MALİK ADI VE SOYADI : NİMET GÜMÜŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 15. TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/509 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 312

PARSEL NO : 140

MALİK ADI VE SOYADI : ALİ TUNÇER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 16.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/511 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :1-Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,309 ada 128 parsel

MALİK ADI VE SOYADI : İSKENDER ATAŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 17.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/513 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 309

PARSEL NO : 102,148

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : , DİLEK AKBABA, İLKER ARSLAN, İSMET ÇARPAR, KADRİYE ARSLAN, NEJLA BAYRAKTAR, SADİ ARSLAN, TAMER ÇARPAR, TURGAY ÇARPAR, TURGUT ÇARPAR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 18.TAŞINMAZ :

ESAS NO : 2023/515 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,

ADA NO : 309

PARSEL NO : 131

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : MEHMET EMİN KAYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

1- a) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, , 299ada 31 parsel sayılı davalı SELİM ERKEN'in malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

b) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 308 ada 12 parsel sayılı davalı ABDURRAHMAN AVCI'nın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

c) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 309 ada 80 parsel sayılı davalı FATİH ÖLKER'in malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

ç) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, ,309 ada 87 parsel sayılı davalı FEVZİ KARACAN'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

d) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,1636 ada 29 parsel sayılı davalılar HASAN YILDIRIM 'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

e) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi,309 ada 71 parsel sayılı davalı NECDET TABOĞLU'nun malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

f) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi, 1604 ada 35 parsel sayılı davalı ÖZLEM GÖKDENİZ KAMBER'in malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

g) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi, 1637 ada 2,3 Parsel sayılı davalı ALİŞEN YILMAZ'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

ğ) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,2037 ada 7 parsel sayılı davalı KAZİM ÖZTÜRK'ün malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

h) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 2037 ada 5 parsel sayılı davalı SEDA ÇELİKKOL'un malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

ı) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi,2038 ada 1 sayılı davalı HATİCE KÜBRA KAHVECİ'nin malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

i) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Çerkezköyİlçesi, GMKP Mahallesi, 4 ada 23 parsel , 7 ada 3 parsel sayılı davalı MÜKERREM İLCİ 'nin malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

j)Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Kapaklı Mahallesi, 1707 ada 1 parsel sayılı davalı GÜLÜZAR AŞÇI'nın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

k) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi,Pınarça Mahallesi, 312 ada 152 sayılı davalı NİMET GÜMÜŞ'ün malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

l) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 312 ada 140 parsel sayılı davalı ALİ TUNÇER'in malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

m) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi,PınarçaMahallesi,309 ada 128 davalı İSKENDER ATAŞ'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

n) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 309 ada 142,148 parsel sayılı davalılar DİLEK AKBABA, İLKER ARSLAN, İSMET ÇARPAR, KADRİYE ARSLAN, NEJLA BAYRAKTAR, SADİ ARSLAN, TAMER ÇARPAR, TURGAY ÇARPAR, TURGUT ÇARPAR’ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

o) Davacı kurum tarafından Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Pınarça Mahallesi, 309 ada 131 parsel sayılı davalı MEHMET EMİN KAYA'nın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

2- 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesince öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

3- Bu davalarda husumeti davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 'ne yöneltmesi gerektiği,

4- İdari yargıda iptal davası açılması halinde dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ adına tescil edileceği,

5- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Çerkezköy Şubesi'ne taşınmaz maliki adına açılacak hesaba yatırılacağı,

6- Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.18/12/2023