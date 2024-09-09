T.C. ÇAYKARA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Esas No : 2024/59

Karar No : 2024/207



SANIK: FATİH GÜL, Abdullah ve Emine oğlu, 01/01/1990 ÇAYKARA doğumlu

SUÇ: Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ: 08/01/2024

KARAR TARİHİ: 29/03/2024



KARAR ÖZETİ



Çaykara Asliye Ceza Mahkemesinin 29.03.2024 tarih 2024/59 esas 2024/207 karar sayılı ilamı ile; sanık Fatih Gül hakkında hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

1-Sanık Fatih Gül tüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince karar özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.03.09.2024