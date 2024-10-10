T.C. ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av. Çağla DOĞAN ÖZTÜRK tarafından sunulan dava dilekçeleri uyarınca; aşağıdaki listede sıralı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmekle, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. md gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 09/09/2019-2019/347 tarih sayılı Kamu Yararı Kararı verildiği,

2. Kamulaştırma bedelinin mahkemece takdir edilen banka şubesine yatırılacağı,

3. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4. 2024/ 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 Esas sayılı dosyalar yönünden;

A-Keşiflerin 06/11/2024 günü saat 09:00 itibariyle mahallinde;

B-Duruşmaların 20/12/2024günü saat 09:00 itibariyle itibariyle 2. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; davete uymayanların yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

5. Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

6. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 30/09/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ

SAMSUN, ÇARŞAMBA, KURTAHMETLİ;

2024/216 Esas, Malikleri: Duran GÜLER

113 ada 162 parsel 688,41m², tarla ve 164 parsel 673,73m²,tarla

2024/220 Esas, Malikleri: Dursun MACİT

102 ada 59 parsel 309,89m², tarla

2024/223 Esas, Malikleri: Muzaffer ÖZBEK

114 ada 2 parsel 646,99m², tarla

2024/235 Esas, Malikleri: Sevgi AYDOĞDU, Arif, Cahide, Cengiz, Murat AKBULUT; Bergin Çetinkaya, Duygu ÖZBEK, Serpil IŞIK, Sezgin AYDEMİR

110 ada 106 parsel 283,90m², tarla

2024/226 Esas, Malikleri: Süheyla, Murat, Adnan, Selami, Yunus ÖZKAN; Güzin EFEKOCA, Ali İhsan YILMAZ, Kader YAVUZ

110 ada 110 parsel 26,40m², tarla

2024/245 Esas, Tarla, Malikleri: Abdullah KOÇ

110 ada 108 parsel, 120,79m², Tarla.

2024/247 Esas, Tarla, Malikleri: Dursun MACİT, Hayri ÖZBEK, Levent ÖZBEK

101 ada 3 parsel, 31,75m², Tarla.

SAMSUN, ÇARŞAMBA, BOYACILI;

2024/217 Esas, Malikleri: Zeki ÇAKIROĞLU

103 ada 44 parsel, 172,49m², tarla

2024/230 Esas, Malikleri: Ali, Fatma, Hamdi, İlyas, Mustan ÖZHAN; Ayten AYDIN

101 ada 4 parsel 225,75m², tarla

2024/233 Esas, Malikleri: Emine, Erkan, Fatih, Fatma, Gülbin, İsmail, Mikail, Sebahat, Selvet, Yasin ÖZCAN

102 ada 9 parsel 474,54m², 10 parsel300,41m², tarla

2024/236 Esas, Malikleri: Behiç, Emriye UÇAR

102 ada 1 parsel 573,76m², tarla

SAMSUN, ÇARŞAMBA, GÖKÇELİ;

2024/218 Esas, Malikleri: Ahmet, Kemal, Aziz ERGÜL; Aydın KILIÇ, Aysel BALCI, Ayşe OCAK, Ergül, Berna BALCI, Ergün, Ertan ÖZTÜRK; Muhittin, Nebahat KILIÇ; Sema Nur ERDEĞER, Zeynep TAŞKIN

129 ada 10 parsel, 302,84m², tarla

2024/222 Esas, Malikleri: Altan, Ergin, Zafer, Tefide AKBULUT; Özlem ERDOĞAN

132 ada 19 parsel 93,85m², tarla

2024/224 Esas, Malikleri: Ahmet, Bilal ÖZBEK

132 ada 17 parsel115,84m², tarla

2024/227 Esas, Malikleri: Katip Mehmet, Muhittin ÖZKAN

131 ada 21 parsel 218,34m², fındık bahçesi

2024/228 Esas, Malikleri: Özgür, Nurper, Remziye, Emin ÖZKAN

129 ada 12 parsel 667,90m², tarla

2024/229 Esas, Malikleri: Nafia KÖSE, Cahide ÖZKAN

120 ada 19 parsel 129,17m², tarla

2024/231 Esas, Malikleri: Adnan, Ahmet DUMAN

132 ada 11 parsel 1.122,94m², tarla

2024/232 Esas, Malikleri: Gülderen ŞAHİN, Gülseven AKTAŞ, Adnan, Çiğdem, Erdem AYHAN, Hediye, MÜRSEL, Umut Hamdi AKALIN

132 ada 13 parsel 472,63m², tarla, kargir ev

2024/234 Esas, Malikleri: Altan, Ergin, Tefide, Zafer, Hüseyin AKBULUT; Özlem ERDOĞAN

110 ada 104 parsel 417,76m², tarla

2024/225 Esas, Malikleri: Muzaffer ÖZBEK

132 ada 15 parsel 455,38m², tarla

SAMSUN, ÇARŞAMBA, KUMKÖY;

2024/219 Esas, Malikleri: Abdullah, Ahmet, Ahmet, Ali Rıza, Fatma, Hamza, Hasan, Huri, Hüseyin, İlyas, İsmail, Kasım, Mehmet, Mehmet, Nefise, Osman GÜNDOĞDU; Seher BACAK, Ayşe ÇAKIR, Emine ERCAN, Emine GENÇAY, Fatma BOLAT, Hanife GÜNDÜZ, Hatice DEMİRAL, Hava HODAMAN, Huriye ÖZTÜRK

108 ada 3 parsel, 85,35m², tarla

2024/221 Esas, Malikleri: Çiğdem SEVER, Hava ERÖZBEK DURUM, Barbaros ERÖZBEK

116 ada 24 parsel 172,23m², tarla

2024/239 Esas, Malikleri: Bekir, CEMİLE, Leyla, Ömer BULUT; Naile ÖNDER

114 ada 152 parsel 105,81m², Fındık Bahçesi,

SAMSUN, ÇARŞAMBA, ÇAYVAR;

2024/237 Esas, Malikleri: Gökçay, Kadir, Melek, Menteş, Tuncay ÖNDER; Emine GÜVEN, Semiha TİRYAKİ

182 ada 84 parsel 345,40m², tarla

2024/238 Esas, Malikleri: Emine KÖSE, Nahide ATASOY, Necla SEZER, Nermin ZORLU, Filiz, Hasan, Hüseyin, Mehmet, Mustafa, Ömer ÖNTÜRK;

156 ada 161 parsel 293,04m², kavaklık

2024/241 Esas, Tarla, Malikleri: Emine GÜVEN, Fadime KURT, Semiha TİRYAKİ, Gökçay, İsa, İsmail, Kadir, Kamil, Kenan, Melek, Meliha, Menteş, Mustafa, Tuncay ÖNDER.

182 ada 82 parsel, 490,52m², Tarla.

2024/240 Esas, Tarla, Malikleri: Asiye KARACA, Bekir, Fatma, Hatice, Murat, Ömer, Yusuf ÖNDER, Kadın BENEK, Kadriye KESKİN

156 ada 159 parsel, 76,43m², Tarla.

2024/242 Esas, Tarla, Malikleri: Mehmet ÖZDEMİR

156 ada 157 parsel, 36,80m², Tarla.

2024/243 Esas, Tarla, Malikleri: Ahmet, Hüseyin, Murat Meriç KARAUĞUZ, Yusuf ÇELEBİ

156 ada 153 parsel, 242,99m², Tarla.

2024/244 Esas, Tarla, Malikleri: Arif BOZDAĞ, Ayşe SEMİZ, Bülent, Efrahim, Emrah, Kadir BEŞİKÇİ, Elif, Emine, Ender, Melek, Metin, Servet, Nazmiye, Necati ŞENYER, Faruk, Lemra, Tahsin BABAKARDEŞ, Hadice, Mahmut, Turgut, Mehmet KÖSE, Hüsne ÖZEN, Hatice OKAN, Hava ATEŞ, Hava AYDIN, Hüseyin, Mustafa BOZDAĞ, Kadriye ÖZBAKIŞ, Müzeyyen GÜLER, Rahime AVCI, Reyhan DOĞRU, Sadiye KALFAOĞLU,

156 ada 151 parsel, 128,78m², Tarla.

2024/246 Esas, Tarla, Malikleri: Ayşe DURSUN

182 ada 86 parsel, 709,12m², Tarla.