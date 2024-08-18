Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.08.2024 - 00:00
        T.C. ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/89....206 Esas sayılı dosyaları

        T.C.
        ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Davacı TEDAŞ vekili Av. Mücahit YILMAZ tarafından sunulan dava dilekçeleri uyarınca; aşağıdaki listede sıralı taşınmazların YEDAŞ faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. md gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;
        1. Davacı tarafından 12/05/2023 tarih, 13-936 sayılı Kamulaştırma Kararı alındığı,
        3. Kamulaştırma bedelinin mahkemece takdir edilen banka şubesine yatırılacağı,
        4. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
        5. Duruşmaların;
        1.Grup: 2024/89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 esas sayılı dosyalar yönünden 11/12/2024günü saat 09:00 itibariyle,
        2.Grup: 2024/145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 esas sayılı dosyalar yönünden 13/12/2024günü saat 09:00 itibariyle 2. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı;
        1.Grup keşiflerinin 11/09/2024 günü saat 09:00 itibariyle;
        2.Grup keşiflerinin 10/10/2024günü saat 09:00 itibariyle mahallerinde sıra ile icra edileceği, davete uymayanların yokluğunda keşif yapılacağı,
        6. Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi gerektiği,
        7. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
        8. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,
        2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 26/07/2024

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ
        SAMSUN İLİ, SALIPAZARI İLÇESİ, KIZILOT MAHALLESİ;
        2024/89 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Mustafa ER
        207 Ada 6 Parsel,186,46 m²
        2024/90 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Bilal AKTAŞ
        207Ada 7 Parsel,17,91m²
        2024/91 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Mehmet AKTAŞ
        211Ada 1 Parsel,0,50m² pilon, 26,43m² irtifak
        2024/92 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Mehmet AKTAŞ
        210Ada 1 Parsel,122,46 m²
        SAMSUN İLİ, SALIPAZARI İLÇESİ, ESATÇİFTLİĞİ MAHALLESİ;
        2024/93 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: İrfan HAPAKAZ
        120Ada 2 Parsel,87.45 m² irtifak
        2024/94 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: İrfan AKKUŞ
        120Ada 7 Parsel,78,58 m² irtifak
        2024/95 Esas, Kargir İki Katlı Ev, Fındık Bahçesi, Malikleri: Dursun, Hatice, Hüseyin TURAN
        148 Ada 3 Parsel, 0,55m² pilon, 27,81m² irtifak
        2024/96 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Adem, Hanife, Hatice, Meryem, Orhan TURAN
        148 Ada 2 Parsel, 0,82m² pilon, 33,15m² irtifak
        2024/97 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Mustafa TURAN
        148 Ada 1 Parsel,3,73m² pilon, 92,29m² irtifak
        2024/98 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Dursun YILDIRIM
        383 Ada 1 Parsel,2,69m² pilon, 61,90m² irtifak
        2024/99 Esas, Kargir Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Dursun YILDIRIM
        384 Ada 1 Parsel, 12,46m² pilon, 1.816,68m² irtifak
        2024/100 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hasan ULUIŞIK
        165 Ada 2 Parsel,24,21 m² pilon, 296,67m² irtifak
        2024/101 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Abdulkadir YILDIZ
        165 Ada 3 Parsel,377,90 m² irtifak
        2024/102 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Abdulkadir YILDIZ
        168 Ada 1 Parsel,672,02 m² irtifak
        2024/103 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Mustafa, Sadettin YELİŞYURT
        168 Ada 2 Parsel, 19,71m² pilon, 1.816,68m² irtifak
        2024/104 Esas, Ahşap Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Murat KONAÇOĞLU
        169 Ada 2 Parsel,10,70 m² pilon, 8,75m² irtifak
        2024/105 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Ali, Emine, Esme, Fikret, Hanım, Murat, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT; Kadriye ŞAHİN, Münevver KAYIKCI, Naciye KETENCİ
        389 Ada 6 Parsel, 1,14m² pilon, 10,80m² irtifak
        2024/106 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Ali, Emine, Esme, Fikret, Hanım, Murat, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT; Kadriye ŞAHİN, Münevver KAYIKCI, Naciye KETENCİ
        389 Ada 11 Parsel,7,03 m² pilon, 49,75m² irtifak
        2024/107 Esas, Kargir Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Enes Tarık YEŞİLYURT
        389 Ada 12 Parsel,65,63 m² irtifak
        2024/108 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Ahmet, İsmet, Mustafa, Sadiye, Zekiye YEŞİLYURT; Neriman, Sadiye KONAÇOĞLU; Sinem BASDİL; Yasemin ÇAKIROĞLU
        389 Ada 13 Parsel,58,69 m² irtifak
        2024/109 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Abdullah YEŞİLYURT
        389 Ada 15 Parsel,217,77 m² irtifak
        2024/110 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Abdullah YEŞİLYURT
        390 Ada 4 Parsel,23,61 m² irtifak
        2024/111 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Alaettin, Emine, Esme, Fikret, Hanım, Murat, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT; Kadriye ŞAHİN, Münevver KAYIKCI, Naciye KETENCİ
        390 Ada 5 Parsel,18,08 m² irtifak
        2024/112 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Alaettin, Emine, Esme, Fikret, Hanım, Murat, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT; Kadriye ŞAHİN, Münevver KAYIKCI, Naciye KETENCİ
        389 Ada 16 Parsel,304,85 m² irtifak
        2024/113 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Alaettin, Emine, Esme, Fikret, Hanım, Murat, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT; Kadriye ŞAHİN, Münevver KAYIKCI, Naciye KETENCİ
        390 Ada 13 Parsel,257,38 m² irtifak
        2024/114 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Esme, Münevver, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT
        391 Ada 6 Parsel,12,61 m² irtifak
        2024/115 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Alaettin, Emine, Esme, Fikret, Hanım, Murat, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT; Kadriye ŞAHİN, Münevver KAYIKCI, Naciye KETENCİ
        390 Ada 14 Parsel,187,99 m² irtifak
        2024/116 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Alaettin, Emine, Esme, Fikret, Hanım, Murat, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT; Kadriye ŞAHİN, Münevver KAYIKCI, Naciye KETENCİ
        391 Ada 7 Parsel,315,15 m² irtifak
        2024/118 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Alaettin, Emine, Esme, Fikret, Hanım, Murat, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT; Kadriye ŞAHİN, Münevver KAYIKCI, Naciye KETENCİ
        391 Ada 8 Parsel,1,49m² pilon, 382,42m² irtifak
        2024/119 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Alaettin, Emine, Esme, Fikret, Hanım, Murat, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT; Kadriye ŞAHİN, Münevver KAYIKCI, Naciye KETENCİ
        391 Ada 9 Parsel,2.81m² pilon, 311,30m² irtifak
        2024/120 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Enes Tarık YEŞİLYURT
        391 Ada 11 Parsel,774,10 m² irtifak
        2024/121 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Enes Tarık YEŞİLYURT
        392 Ada 4 Parsel,13,68 m² irtifak
        2024/122 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Enes Tarık YEŞİLYURT
        393 Ada 2 Parsel, 3,50m² pilon, 438,85m² irtifak
        2024/123 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Arzu GÜNEY; Basri, Burhan, Hava, İlhan, Naciye, Orhan, Serkan, Turan AYDOĞAN; Fermüde, Hayriye YEŞİLYURT; Nurcan KURNAZ;Yeter SOYLU; Zekiye KONAÇOĞLU
        393 Ada 3 Parsel, 4,10m² pilon, 497,28m² irtifak
        2024/124 Esas, Kargir Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Arzu GÜNEY; Basri, Burhan, Hava, İlhan, Naciye, Orhan, Serkan, Turan AYDOĞAN; Fermüde, Hayriye YEŞİLYURT; Nurcan KURNAZ;Yeter SOYLU; Zekiye KONAÇOĞLU
        393 Ada 6 Parsel, 66,43m² irtifak
        2024/125 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Arzu GÜNEY; Basri, Burhan, Hava, İlhan, Naciye, Orhan, Serkan, Turan AYDOĞAN; Fermüde, Hayriye YEŞİLYURT; Nurcan KURNAZ;Yeter SOYLU; Zekiye KONAÇOĞLU
        393 Ada 7 Parsel,3,46m² pilon, 114,91m² irtifak
        2024/126 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Cihad DEMİRBAŞ
        106 Ada 2 Parsel,494.39 m² irtifak
        2024/201 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Emrah GÜRBÜZ, Ferit GÜLBÜZ
        314 Ada 8 Parsel,14,06 m² pilon, 1.060,76 m² irtifak
        2024/202 Esas, Ahşap Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Emrah GÜRBÜZ, Ferit GÜLBÜZ
        315 Ada 3 Parsel,41,36 m² irtifak
        2024/203 Esas, Ahşap Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Erdem GÜLBÜZ
        315 Ada 4 Parsel,938,81 m² irtifak
        SAMSUN İLİ, SALIPAZARI İLÇESİ, KARAYONCA MAHALLESİ;
        2024/127 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hasan SARI, Nadir SARI
        165 Ada 15 Parsel,129,44 m² irtifak
        2024/128 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Adem YILDIZ, Emine TEKİN, Erol YILDIZ, Fatih KÖR, Şahin YILDIZ, Şehri ŞAHİN
        166 Ada 33 Parsel,371,35 m² irtifak
        2024/129 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Şerafettin SARI
        166 Ada 25 Parsel,59,40 m² irtifak
        2024/130 Esas, Ahşap Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Emine, Kemal, Muhammet, Seyfi, Yunus, Zübeyde SARI; Esme MEMİŞ; Makbule AKGÜL; Naciye TAŞKIN; Zehra DEMİRCAN
        155 Ada 18 Parsel,11,54 m² irtifak
        2024/131 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Emine, Kemal, Muhammet, Seyfi, Yunus, Zübeyde SARI; Esme MEMİŞ; Makbule AKGÜL; Naciye TAŞKIN; Zehra DEMİRCAN
        155 Ada 17 Parsel,36,24 m² pilon, 732,61m² irtifak
        2024/132 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Selami SARI
        155 Ada 8 Parsel,698,52 m² irtifak
        2024/133 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Ayşenur SEYMEN; Ercan, Erkan, Hasan, İlyas, Selami, Şeref SARI; Ergün ÇELİK; Hüsne ASLAN; Nurgül ÖZTÜRK
        155 Ada 26 Parsel,4.360,64 m² irtifak
        2024/134 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hüseyin ÇAKIR
        150 Ada 1 Parsel,2.361,92 m² irtifak
        2024/135 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Aysel ÇAKIR
        146 Ada 4 Parsel,910,17 m² irtifak
        2024/136 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Şükrü ÇAKIR
        148 Ada 2 Parsel,476,70 m² irtifak
        2024/137 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Nevzat ÇAKIR
        148 Ada 1 Parsel,80,23 m² irtifak
        2024/138 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri:İbrahim CENİKLİ
        145 Ada 8 Parsel,1.661,79 m² irtifak
        2024/139 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Emine CENİKLİ
        145 Ada 18 Parsel,531,36 m² irtifak
        2024/140 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hidayet, Saadet AKKUŞ; Doğa Ilgın, Leyla, Muharrem, Temel ARMUTÇU; Fatma DEMİRCAN; Fatma KULANOĞLU; Kadriye ÖZDAMAR; Birol, Erol, Sema, Şenol, Şentürk SOYSAL; Ayşe TANRIKULU; Emine YILMAZ
        144 Ada 2 Parsel,23,82 m² pilon, 1.596,23m² irtifak
        2024/141 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Emine AYDIN; Alaattin, Abdullah, Alim, Aydın, Ayhan, Naciye, Şükrü CENİKLİ; Şeker CENİKLİOĞLU; Elif ŞAHİN; Burak Ufuk YILDIRIM; Eda Nur YILDIRIM BIYIK
        143 Ada 3 Parsel,5,29 m² pilon, 48,36m² irtifak
        SAMSUN, SALIPAZARI, TACALAN MAHALLESİ;
        2024/142 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Mehmet DEMİRCAN
        118 Ada 11 Parsel,2.319,93 m² irtifak
        2024/143 Esas, Tarla ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Mehmet DEMİRCAN
        156 Ada 2 Parsel,158,97 m² irtifak
        2024/144 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Muzaffer DEMİRCAN
        156 Ada 1 Parsel,19,71 m² pilon, 455,83m² irtifak
        2024/145 Esas, Tarla, Malikleri: Muzaffer DEMİRCAN
        156 Ada 5 Parsel,485,78m² irtifak
        2024/146 Esas, Tarla, Malikleri: Ahmet ÇAKIR
        123 Ada 7 Parsel,6,25 m² pilon, 1.154,17m² irtifak
        2024/147 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Erdem ÇAKIR
        123 Ada 4 Parsel,19,86 m² irtifak
        2024/148 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Rüştü ÇAKIR
        123 Ada 3 Parsel,5,29 m² pilon, 559,46 m² irtifak
        2024/149 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Emine ÇAKIR, Nafiye TOP
        123 Ada 2 Parsel,225,72 m² irtifak
        2024/150 Esas, Ahşap Tek Katlı Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Erdem ÇAKIR
        122 Ada 16 Parsel,826,08 m² irtifak
        2024/151 Esas, Tarla, Malikleri: Ahmet ÇAKIR
        124 Ada 5 Parsel,1,07 m² pilon, 255,85 m² irtifak
        2024/152 Esas, Tarla, Malikleri: Ahmet ÇAKIR
        124 Ada 7 Parsel,82,72 m² irtifak
        2024/153 Esas, Tarla, Malikleri: Muhammet ÇOBANOĞLU
        171 Ada 4 Parsel,480,06 m² irtifak
        2024/154 Esas, Tarla, Malikleri: Adem, Muhammet, Yakup ÇOBANOĞLU
        171 Ada 3 Parsel,62,45 m² irtifak
        2024/155 Esas, Tarla, Malikleri: İdris, İlhan, Naciye ÇOBANOĞLU
        169 Ada 1 Parsel,3,72 m² pilon, 218,88 m² irtifak
        2024/156 Esas, Tarla, Malikleri: İdris, İlhan, Naciye ÇOBANOĞLU
        171 Ada 1 Parsel,3,90 m² pilon, 247,56 m² irtifak
        2024/157 Esas, Tarla, Malikleri: İdris, İlhan, Naciye ÇOBANOĞLU
        170 Ada 1 Parsel,72,53 m² irtifak
        2024/158 Esas, Tarla, Malikleri: Ahmet ÇAKIR
        173 Ada 3 Parsel,156,83 m² irtifak
        2024/159 Esas, Ahşep Tek Katlı Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Ahmet VARLI
        166 Ada 3 Parsel,4,38 m² pilon, 1.155,31 m² irtifak
        2024/160 Esas, Ahşap İki Katlı Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Emine BOSTANCI; Ayşe, Birkan Yunus ÇAKIR; Hava ÇAKIR KAYA; Sündüs KERVAN; Rahime ÖÇAL; Simenya Zeynep SAVUK
        166 Ada 1 Parsel,21,90 m² pilon, 4.044,22 m² irtifak
        2024/161 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Emine BOSTANCI; Ayşe, Birkan Yunus ÇAKIR; Hava ÇAKIR KAYA; Sündüs KERVAN; Rahime ÖÇAL; Simenya Zeynep SAVUK
        131 Ada 9 Parsel,2.963,09 m² irtifak
        2024/162 Esas, Kargir Tek Katlı Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Hasan ÇAKIR
        131 Ada 7 Parsel,1.559,04 m² irtifak
        2024/163 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Ali ÇAKIR
        131 Ada 6 Parsel,1.214,43 m² irtifak
        2024/164 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Tahsin ÇAKIR
        131 Ada 5 Parsel,15,21 m² pilon, 1.014,89 m² irtifak
        2024/165 Esas, Ahşap Tek Katlı Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Şeref ÇAKIR
        130 Ada 4 Parsel,56,13 m² irtifak
        2024/166 Esas, Ahşap Tek Katlı Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Adem, Eyüp, Rahime ÇAKIR; Fatma SOYTÜRK
        130 Ada 23 Parsel,240,12 m² irtifak
        2024/167 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Adem, Eyüp, Rahime ÇAKIR; Fatma SOYTÜRK
        131 Ada 4 Parsel,127,57 m² irtifak
        2024/168 Esas, Kargir İki Katlı Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Adem, Eyüp, Rahime ÇAKIR; Fatma SOYTÜRK
        131 Ada 3 Parsel,11,23 m² pilon, 104,69 m² irtifak
        2024/169 Esas, Tarla, Malikleri: Ferit TOP
        108 Ada 7 Parsel,57,44 m² irtifak
        2024/170 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Melehat TOP
        147 Ada 5 Parsel,1,47 m² pilon, 132,55 m² irtifak
        2024/171 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Ferit TOP
        148 Ada 2 Parsel,359,01 m² irtifak
        2024/172 Esas, Tarla, Malikleri: Hasan GÖRGÜLÜ
        149 Ada 2 Parsel,184,66 m² irtifak
        2024/173 Esas, Tarla, Malikleri: Hasan GÖRGÜLÜ
        107 Ada 7 Parsel,172,63 m² irtifak
        2024/174 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hasan GÖRGÜLÜ
        107 Ada 2 Parsel,6,25 m² pilon, 464,65 m² irtifak
        2024/175 Esas, Kargir Tek Katlı Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Hasan GÖRGÜLÜ
        149 Ada 1 Parsel,0,88 m² pilon, 152,13 m² irtifak
        2024/176 Esas, Tarla, Malikleri: Aydın GÖRGÜLÜ
        149 Ada 3 Parsel,7,29 m² pilon, 716,80 m² irtifak
        2024/177 Esas, Tarla, Malikleri: Muharrem GÖRGÜLÜ
        178 Ada 1 Parsel,6,50 m² pilon, 25,51 m² irtifak
        2024/178 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Raşit SALGIN
        141 Ada 5 Parsel,168,56 m² irtifak
        2024/179 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hüseyin SALGIN
        141 Ada 4 Parsel,1.17 m² pilon, 409,34 m² irtifak
        2024/180 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hüseyin SALGIN
        142 Ada 3 Parsel,123,00 m² irtifak
        2024/181 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Mehmet SALGIN
        141 Ada 3 Parsel,0,20 m² pilon, 108,08 m² irtifak
        2024/182 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Raşit SALGIN
        142 Ada 2 Parsel,34,63 m² irtifak
        2024/183 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Zekiye ÇAM; Demet Nur, Deniz, Murat DEMİR; Hanım HOŞ; İsa, Murat, Nihat, Yüksel SALGIN; Rahime ŞAHİN
        141 Ada 2 Parsel,58,79 m² irtifak
        2024/184 Esas, Tarla, Malikleri: İsa SALGIN
        141 Ada 7 Parsel,199,01 m² irtifak
        2024/185 Esas, Tarla, Malikleri: Gülizar TORUN
        140 Ada 7 Parsel,254,24 m² irtifak
        2024/186 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Gülizar TORUN
        140 Ada 5 Parsel, 3,51 m² pilon, 201,05 m² irtifak
        2024/187 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hanım UYSAL
        140 Ada 4 Parsel,373,91 m² irtifak
        2024/188 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Sündüs KONAÇOĞLU
        140 Ada 3 Parsel,1,29 m² pilon, 36,83 m² irtifak
        2024/189 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hanife TORUN
        139 Ada 3 Parsel,19,30 m² irtifak
        2024/190 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hanım UYSAL
        139 Ada 2 Parsel,33,89 m² irtifak
        2024/191 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hanife TORUN
        140 Ada 2 Parsel,3,61 m² pilon, 48,69 m² irtifak
        2024/192 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Zekeriye TORUN
        134 Ada 2 Parsel,110,22 m² irtifak
        2024/193 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Mehmet TORUN
        132 Ada 3 Parsel,95,49 m² irtifak
        2024/194 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Sevgi TOP; Cevriye, Kadir, Muhammet, Saadettin, Sebahattin, Sevim TORUN
        132 Ada 2 Parsel,169,66 m² irtifak
        2024/195 Esas, Tarla, Malikleri: Mehmet TORUN
        132 Ada 5 Parsel,151,41 m² irtifak
        2024/196 Esas, Tarla, Malikleri: Recai GÜNEŞ
        195 Ada 1 Parsel, 2,21 m² pilon, 198,75 m² irtifak
        2024/197 Esas, Tarla, Malikleri: Sabri TORUN
        198 Ada 1 Parsel,12,29 m² irtifak
        2024/198 Esas, Tarla, Malikleri: Sabri TORUN
        197 Ada 1 Parsel,34,99 m² irtifak
        2024/199 Esas, Tarla, Malikleri: Sabri TORUN
        200 Ada 1 Parsel,5,29 m² pilon, 92,37 m² irtifak
        SAMSUN, SALIPAZARI, KARACAÖREN MAHALLESİ;
        2024/200 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Fatma DEMİR; Ayşe SAĞLAM; Ahmet, Hasan, Hüseyin YALÇIN
        226 Ada 1 Parsel,63,69 m² irtifak
        SAMSUN, SALIPAZARI, TAHNAL MAHALLESİ;
        2024/204 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri:Ali KÖSEOĞLU
        132 Ada 2 Parsel,0,99 m² pilon, 134,76 m² irtifak
        2024/205 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Ali KÖSEOĞLU
        133 Ada 3 Parsel,11,05 m² irtifak
        2024/206 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Ercan KÖSEOĞLU
        132 Ada 1 Parsel,1.661,46 m² irtifak

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02077807
        Yazı Boyutu