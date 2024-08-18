T.C. ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/89....206 Esas sayılı dosyaları

T.C.

ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı TEDAŞ vekili Av. Mücahit YILMAZ tarafından sunulan dava dilekçeleri uyarınca; aşağıdaki listede sıralı taşınmazların YEDAŞ faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. md gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1. Davacı tarafından 12/05/2023 tarih, 13-936 sayılı Kamulaştırma Kararı alındığı,

3. Kamulaştırma bedelinin mahkemece takdir edilen banka şubesine yatırılacağı,

4. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5. Duruşmaların;

1.Grup: 2024/89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 esas sayılı dosyalar yönünden 11/12/2024günü saat 09:00 itibariyle,

2.Grup: 2024/145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 esas sayılı dosyalar yönünden 13/12/2024günü saat 09:00 itibariyle 2. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı;

1.Grup keşiflerinin 11/09/2024 günü saat 09:00 itibariyle;

2.Grup keşiflerinin 10/10/2024günü saat 09:00 itibariyle mahallerinde sıra ile icra edileceği, davete uymayanların yokluğunda keşif yapılacağı,

6. Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi gerektiği,

7. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 26/07/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ

SAMSUN İLİ, SALIPAZARI İLÇESİ, KIZILOT MAHALLESİ;

2024/89 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Mustafa ER

207 Ada 6 Parsel,186,46 m²

2024/90 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Bilal AKTAŞ

207Ada 7 Parsel,17,91m²

2024/91 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Mehmet AKTAŞ

211Ada 1 Parsel,0,50m² pilon, 26,43m² irtifak

2024/92 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Mehmet AKTAŞ

210Ada 1 Parsel,122,46 m²

SAMSUN İLİ, SALIPAZARI İLÇESİ, ESATÇİFTLİĞİ MAHALLESİ;

2024/93 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: İrfan HAPAKAZ

120Ada 2 Parsel,87.45 m² irtifak

2024/94 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: İrfan AKKUŞ

120Ada 7 Parsel,78,58 m² irtifak

2024/95 Esas, Kargir İki Katlı Ev, Fındık Bahçesi, Malikleri: Dursun, Hatice, Hüseyin TURAN

148 Ada 3 Parsel, 0,55m² pilon, 27,81m² irtifak

2024/96 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Adem, Hanife, Hatice, Meryem, Orhan TURAN

148 Ada 2 Parsel, 0,82m² pilon, 33,15m² irtifak

2024/97 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Mustafa TURAN

148 Ada 1 Parsel,3,73m² pilon, 92,29m² irtifak

2024/98 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Dursun YILDIRIM

383 Ada 1 Parsel,2,69m² pilon, 61,90m² irtifak

2024/99 Esas, Kargir Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Dursun YILDIRIM

384 Ada 1 Parsel, 12,46m² pilon, 1.816,68m² irtifak

2024/100 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hasan ULUIŞIK

165 Ada 2 Parsel,24,21 m² pilon, 296,67m² irtifak

2024/101 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Abdulkadir YILDIZ

165 Ada 3 Parsel,377,90 m² irtifak

2024/102 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Abdulkadir YILDIZ

168 Ada 1 Parsel,672,02 m² irtifak

2024/103 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Mustafa, Sadettin YELİŞYURT

168 Ada 2 Parsel, 19,71m² pilon, 1.816,68m² irtifak

2024/104 Esas, Ahşap Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Murat KONAÇOĞLU

169 Ada 2 Parsel,10,70 m² pilon, 8,75m² irtifak

2024/105 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Ali, Emine, Esme, Fikret, Hanım, Murat, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT; Kadriye ŞAHİN, Münevver KAYIKCI, Naciye KETENCİ

389 Ada 6 Parsel, 1,14m² pilon, 10,80m² irtifak

2024/106 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Ali, Emine, Esme, Fikret, Hanım, Murat, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT; Kadriye ŞAHİN, Münevver KAYIKCI, Naciye KETENCİ

389 Ada 11 Parsel,7,03 m² pilon, 49,75m² irtifak

2024/107 Esas, Kargir Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Enes Tarık YEŞİLYURT

389 Ada 12 Parsel,65,63 m² irtifak

2024/108 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Ahmet, İsmet, Mustafa, Sadiye, Zekiye YEŞİLYURT; Neriman, Sadiye KONAÇOĞLU; Sinem BASDİL; Yasemin ÇAKIROĞLU

389 Ada 13 Parsel,58,69 m² irtifak

2024/109 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Abdullah YEŞİLYURT

389 Ada 15 Parsel,217,77 m² irtifak

2024/110 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Abdullah YEŞİLYURT

390 Ada 4 Parsel,23,61 m² irtifak

2024/111 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Alaettin, Emine, Esme, Fikret, Hanım, Murat, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT; Kadriye ŞAHİN, Münevver KAYIKCI, Naciye KETENCİ

390 Ada 5 Parsel,18,08 m² irtifak

2024/112 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Alaettin, Emine, Esme, Fikret, Hanım, Murat, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT; Kadriye ŞAHİN, Münevver KAYIKCI, Naciye KETENCİ

389 Ada 16 Parsel,304,85 m² irtifak

2024/113 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Alaettin, Emine, Esme, Fikret, Hanım, Murat, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT; Kadriye ŞAHİN, Münevver KAYIKCI, Naciye KETENCİ

390 Ada 13 Parsel,257,38 m² irtifak

2024/114 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Esme, Münevver, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT

391 Ada 6 Parsel,12,61 m² irtifak

2024/115 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Alaettin, Emine, Esme, Fikret, Hanım, Murat, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT; Kadriye ŞAHİN, Münevver KAYIKCI, Naciye KETENCİ

390 Ada 14 Parsel,187,99 m² irtifak

2024/116 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Alaettin, Emine, Esme, Fikret, Hanım, Murat, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT; Kadriye ŞAHİN, Münevver KAYIKCI, Naciye KETENCİ

391 Ada 7 Parsel,315,15 m² irtifak

2024/118 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Alaettin, Emine, Esme, Fikret, Hanım, Murat, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT; Kadriye ŞAHİN, Münevver KAYIKCI, Naciye KETENCİ

391 Ada 8 Parsel,1,49m² pilon, 382,42m² irtifak

2024/119 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Alaettin, Emine, Esme, Fikret, Hanım, Murat, Mustafa, Necaettin, Selami YEŞİLYURT; Kadriye ŞAHİN, Münevver KAYIKCI, Naciye KETENCİ

391 Ada 9 Parsel,2.81m² pilon, 311,30m² irtifak

2024/120 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Enes Tarık YEŞİLYURT

391 Ada 11 Parsel,774,10 m² irtifak

2024/121 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Enes Tarık YEŞİLYURT

392 Ada 4 Parsel,13,68 m² irtifak

2024/122 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Enes Tarık YEŞİLYURT

393 Ada 2 Parsel, 3,50m² pilon, 438,85m² irtifak

2024/123 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Arzu GÜNEY; Basri, Burhan, Hava, İlhan, Naciye, Orhan, Serkan, Turan AYDOĞAN; Fermüde, Hayriye YEŞİLYURT; Nurcan KURNAZ;Yeter SOYLU; Zekiye KONAÇOĞLU

393 Ada 3 Parsel, 4,10m² pilon, 497,28m² irtifak

2024/124 Esas, Kargir Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Arzu GÜNEY; Basri, Burhan, Hava, İlhan, Naciye, Orhan, Serkan, Turan AYDOĞAN; Fermüde, Hayriye YEŞİLYURT; Nurcan KURNAZ;Yeter SOYLU; Zekiye KONAÇOĞLU

393 Ada 6 Parsel, 66,43m² irtifak

2024/125 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Arzu GÜNEY; Basri, Burhan, Hava, İlhan, Naciye, Orhan, Serkan, Turan AYDOĞAN; Fermüde, Hayriye YEŞİLYURT; Nurcan KURNAZ;Yeter SOYLU; Zekiye KONAÇOĞLU

393 Ada 7 Parsel,3,46m² pilon, 114,91m² irtifak

2024/126 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Cihad DEMİRBAŞ

106 Ada 2 Parsel,494.39 m² irtifak

2024/201 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Emrah GÜRBÜZ, Ferit GÜLBÜZ

314 Ada 8 Parsel,14,06 m² pilon, 1.060,76 m² irtifak

2024/202 Esas, Ahşap Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Emrah GÜRBÜZ, Ferit GÜLBÜZ

315 Ada 3 Parsel,41,36 m² irtifak

2024/203 Esas, Ahşap Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Erdem GÜLBÜZ

315 Ada 4 Parsel,938,81 m² irtifak

SAMSUN İLİ, SALIPAZARI İLÇESİ, KARAYONCA MAHALLESİ;

2024/127 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hasan SARI, Nadir SARI

165 Ada 15 Parsel,129,44 m² irtifak

2024/128 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Adem YILDIZ, Emine TEKİN, Erol YILDIZ, Fatih KÖR, Şahin YILDIZ, Şehri ŞAHİN

166 Ada 33 Parsel,371,35 m² irtifak

2024/129 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Şerafettin SARI

166 Ada 25 Parsel,59,40 m² irtifak

2024/130 Esas, Ahşap Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Emine, Kemal, Muhammet, Seyfi, Yunus, Zübeyde SARI; Esme MEMİŞ; Makbule AKGÜL; Naciye TAŞKIN; Zehra DEMİRCAN

155 Ada 18 Parsel,11,54 m² irtifak

2024/131 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Emine, Kemal, Muhammet, Seyfi, Yunus, Zübeyde SARI; Esme MEMİŞ; Makbule AKGÜL; Naciye TAŞKIN; Zehra DEMİRCAN

155 Ada 17 Parsel,36,24 m² pilon, 732,61m² irtifak

2024/132 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Selami SARI

155 Ada 8 Parsel,698,52 m² irtifak

2024/133 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Ayşenur SEYMEN; Ercan, Erkan, Hasan, İlyas, Selami, Şeref SARI; Ergün ÇELİK; Hüsne ASLAN; Nurgül ÖZTÜRK

155 Ada 26 Parsel,4.360,64 m² irtifak

2024/134 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hüseyin ÇAKIR

150 Ada 1 Parsel,2.361,92 m² irtifak

2024/135 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Aysel ÇAKIR

146 Ada 4 Parsel,910,17 m² irtifak

2024/136 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Şükrü ÇAKIR

148 Ada 2 Parsel,476,70 m² irtifak

2024/137 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Nevzat ÇAKIR

148 Ada 1 Parsel,80,23 m² irtifak

2024/138 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri:İbrahim CENİKLİ

145 Ada 8 Parsel,1.661,79 m² irtifak

2024/139 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Emine CENİKLİ

145 Ada 18 Parsel,531,36 m² irtifak

2024/140 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hidayet, Saadet AKKUŞ; Doğa Ilgın, Leyla, Muharrem, Temel ARMUTÇU; Fatma DEMİRCAN; Fatma KULANOĞLU; Kadriye ÖZDAMAR; Birol, Erol, Sema, Şenol, Şentürk SOYSAL; Ayşe TANRIKULU; Emine YILMAZ

144 Ada 2 Parsel,23,82 m² pilon, 1.596,23m² irtifak

2024/141 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Emine AYDIN; Alaattin, Abdullah, Alim, Aydın, Ayhan, Naciye, Şükrü CENİKLİ; Şeker CENİKLİOĞLU; Elif ŞAHİN; Burak Ufuk YILDIRIM; Eda Nur YILDIRIM BIYIK

143 Ada 3 Parsel,5,29 m² pilon, 48,36m² irtifak

SAMSUN, SALIPAZARI, TACALAN MAHALLESİ;

2024/142 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Mehmet DEMİRCAN

118 Ada 11 Parsel,2.319,93 m² irtifak

2024/143 Esas, Tarla ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Mehmet DEMİRCAN

156 Ada 2 Parsel,158,97 m² irtifak

2024/144 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Muzaffer DEMİRCAN

156 Ada 1 Parsel,19,71 m² pilon, 455,83m² irtifak

2024/145 Esas, Tarla, Malikleri: Muzaffer DEMİRCAN

156 Ada 5 Parsel,485,78m² irtifak

2024/146 Esas, Tarla, Malikleri: Ahmet ÇAKIR

123 Ada 7 Parsel,6,25 m² pilon, 1.154,17m² irtifak

2024/147 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Erdem ÇAKIR

123 Ada 4 Parsel,19,86 m² irtifak

2024/148 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Rüştü ÇAKIR

123 Ada 3 Parsel,5,29 m² pilon, 559,46 m² irtifak

2024/149 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Emine ÇAKIR, Nafiye TOP

123 Ada 2 Parsel,225,72 m² irtifak

2024/150 Esas, Ahşap Tek Katlı Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Erdem ÇAKIR

122 Ada 16 Parsel,826,08 m² irtifak

2024/151 Esas, Tarla, Malikleri: Ahmet ÇAKIR

124 Ada 5 Parsel,1,07 m² pilon, 255,85 m² irtifak

2024/152 Esas, Tarla, Malikleri: Ahmet ÇAKIR

124 Ada 7 Parsel,82,72 m² irtifak

2024/153 Esas, Tarla, Malikleri: Muhammet ÇOBANOĞLU

171 Ada 4 Parsel,480,06 m² irtifak

2024/154 Esas, Tarla, Malikleri: Adem, Muhammet, Yakup ÇOBANOĞLU

171 Ada 3 Parsel,62,45 m² irtifak

2024/155 Esas, Tarla, Malikleri: İdris, İlhan, Naciye ÇOBANOĞLU

169 Ada 1 Parsel,3,72 m² pilon, 218,88 m² irtifak

2024/156 Esas, Tarla, Malikleri: İdris, İlhan, Naciye ÇOBANOĞLU

171 Ada 1 Parsel,3,90 m² pilon, 247,56 m² irtifak

2024/157 Esas, Tarla, Malikleri: İdris, İlhan, Naciye ÇOBANOĞLU

170 Ada 1 Parsel,72,53 m² irtifak

2024/158 Esas, Tarla, Malikleri: Ahmet ÇAKIR

173 Ada 3 Parsel,156,83 m² irtifak

2024/159 Esas, Ahşep Tek Katlı Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Ahmet VARLI

166 Ada 3 Parsel,4,38 m² pilon, 1.155,31 m² irtifak

2024/160 Esas, Ahşap İki Katlı Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Emine BOSTANCI; Ayşe, Birkan Yunus ÇAKIR; Hava ÇAKIR KAYA; Sündüs KERVAN; Rahime ÖÇAL; Simenya Zeynep SAVUK

166 Ada 1 Parsel,21,90 m² pilon, 4.044,22 m² irtifak

2024/161 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Emine BOSTANCI; Ayşe, Birkan Yunus ÇAKIR; Hava ÇAKIR KAYA; Sündüs KERVAN; Rahime ÖÇAL; Simenya Zeynep SAVUK

131 Ada 9 Parsel,2.963,09 m² irtifak

2024/162 Esas, Kargir Tek Katlı Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Hasan ÇAKIR

131 Ada 7 Parsel,1.559,04 m² irtifak

2024/163 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Ali ÇAKIR

131 Ada 6 Parsel,1.214,43 m² irtifak

2024/164 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Tahsin ÇAKIR

131 Ada 5 Parsel,15,21 m² pilon, 1.014,89 m² irtifak

2024/165 Esas, Ahşap Tek Katlı Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Şeref ÇAKIR

130 Ada 4 Parsel,56,13 m² irtifak

2024/166 Esas, Ahşap Tek Katlı Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Adem, Eyüp, Rahime ÇAKIR; Fatma SOYTÜRK

130 Ada 23 Parsel,240,12 m² irtifak

2024/167 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Adem, Eyüp, Rahime ÇAKIR; Fatma SOYTÜRK

131 Ada 4 Parsel,127,57 m² irtifak

2024/168 Esas, Kargir İki Katlı Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Adem, Eyüp, Rahime ÇAKIR; Fatma SOYTÜRK

131 Ada 3 Parsel,11,23 m² pilon, 104,69 m² irtifak

2024/169 Esas, Tarla, Malikleri: Ferit TOP

108 Ada 7 Parsel,57,44 m² irtifak

2024/170 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Melehat TOP

147 Ada 5 Parsel,1,47 m² pilon, 132,55 m² irtifak

2024/171 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Ferit TOP

148 Ada 2 Parsel,359,01 m² irtifak

2024/172 Esas, Tarla, Malikleri: Hasan GÖRGÜLÜ

149 Ada 2 Parsel,184,66 m² irtifak

2024/173 Esas, Tarla, Malikleri: Hasan GÖRGÜLÜ

107 Ada 7 Parsel,172,63 m² irtifak

2024/174 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hasan GÖRGÜLÜ

107 Ada 2 Parsel,6,25 m² pilon, 464,65 m² irtifak

2024/175 Esas, Kargir Tek Katlı Ev ve Fındık Bahçesi, Malikleri: Hasan GÖRGÜLÜ

149 Ada 1 Parsel,0,88 m² pilon, 152,13 m² irtifak

2024/176 Esas, Tarla, Malikleri: Aydın GÖRGÜLÜ

149 Ada 3 Parsel,7,29 m² pilon, 716,80 m² irtifak

2024/177 Esas, Tarla, Malikleri: Muharrem GÖRGÜLÜ

178 Ada 1 Parsel,6,50 m² pilon, 25,51 m² irtifak

2024/178 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Raşit SALGIN

141 Ada 5 Parsel,168,56 m² irtifak

2024/179 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hüseyin SALGIN

141 Ada 4 Parsel,1.17 m² pilon, 409,34 m² irtifak

2024/180 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hüseyin SALGIN

142 Ada 3 Parsel,123,00 m² irtifak

2024/181 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Mehmet SALGIN

141 Ada 3 Parsel,0,20 m² pilon, 108,08 m² irtifak

2024/182 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Raşit SALGIN

142 Ada 2 Parsel,34,63 m² irtifak

2024/183 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Zekiye ÇAM; Demet Nur, Deniz, Murat DEMİR; Hanım HOŞ; İsa, Murat, Nihat, Yüksel SALGIN; Rahime ŞAHİN

141 Ada 2 Parsel,58,79 m² irtifak

2024/184 Esas, Tarla, Malikleri: İsa SALGIN

141 Ada 7 Parsel,199,01 m² irtifak

2024/185 Esas, Tarla, Malikleri: Gülizar TORUN

140 Ada 7 Parsel,254,24 m² irtifak

2024/186 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Gülizar TORUN

140 Ada 5 Parsel, 3,51 m² pilon, 201,05 m² irtifak

2024/187 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hanım UYSAL

140 Ada 4 Parsel,373,91 m² irtifak

2024/188 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Sündüs KONAÇOĞLU

140 Ada 3 Parsel,1,29 m² pilon, 36,83 m² irtifak

2024/189 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hanife TORUN

139 Ada 3 Parsel,19,30 m² irtifak

2024/190 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hanım UYSAL

139 Ada 2 Parsel,33,89 m² irtifak

2024/191 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Hanife TORUN

140 Ada 2 Parsel,3,61 m² pilon, 48,69 m² irtifak

2024/192 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Zekeriye TORUN

134 Ada 2 Parsel,110,22 m² irtifak

2024/193 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Mehmet TORUN

132 Ada 3 Parsel,95,49 m² irtifak

2024/194 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Sevgi TOP; Cevriye, Kadir, Muhammet, Saadettin, Sebahattin, Sevim TORUN

132 Ada 2 Parsel,169,66 m² irtifak

2024/195 Esas, Tarla, Malikleri: Mehmet TORUN

132 Ada 5 Parsel,151,41 m² irtifak

2024/196 Esas, Tarla, Malikleri: Recai GÜNEŞ

195 Ada 1 Parsel, 2,21 m² pilon, 198,75 m² irtifak

2024/197 Esas, Tarla, Malikleri: Sabri TORUN

198 Ada 1 Parsel,12,29 m² irtifak

2024/198 Esas, Tarla, Malikleri: Sabri TORUN

197 Ada 1 Parsel,34,99 m² irtifak

2024/199 Esas, Tarla, Malikleri: Sabri TORUN

200 Ada 1 Parsel,5,29 m² pilon, 92,37 m² irtifak

SAMSUN, SALIPAZARI, KARACAÖREN MAHALLESİ;

2024/200 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Fatma DEMİR; Ayşe SAĞLAM; Ahmet, Hasan, Hüseyin YALÇIN

226 Ada 1 Parsel,63,69 m² irtifak

SAMSUN, SALIPAZARI, TAHNAL MAHALLESİ;

2024/204 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri:Ali KÖSEOĞLU

132 Ada 2 Parsel,0,99 m² pilon, 134,76 m² irtifak

2024/205 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Ali KÖSEOĞLU

133 Ada 3 Parsel,11,05 m² irtifak

2024/206 Esas, Fındık Bahçesi, Malikleri: Ercan KÖSEOĞLU

132 Ada 1 Parsel,1.661,46 m² irtifak